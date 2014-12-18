رقم قياسي.. عدد حضور "مدل بيست" الرياض يتجاوز 380 ألفًا في يومين

النجاح اللافت عنوان لثاني أيام أضخم حدث موسيقي بالشرق الأوسط

أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان "مدل بيست" الرياض، تجاوز حضور ثاني أيام المهرجان، الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط حاجز 200 ألف زائر، بمعدل زيادة 20 ألفًا عن اليوم الأول، وهو ما اعتبرته مؤشرًا لحجم رضا المهتمين بالموسيقى الإلكترونية وشغفهم بالعروض المقدمة.

ووصل إجمالي عدد حضور حفلات المهرجان التي تقام على ثمانية مسارح ضخمة في شمال العاصمة، إلى 380 ألف زائر في أول يومين من أيام المهرجان الذي يختتم الأحد المقبل.

ويواصل المهرجان فتح أبوابه للجمهور لحضور الحفلات والوصلات الغنائية والعروض الترفيهية الفخمة المقامة في الهواء الطلق، اليوم السبت وغدًا الأحد، من الثالثة عصرًا، وتمتد العروض طيلة 12 ساعة.

وكان المهرجان قد استضاف في يوم الثاني الفنانة السورية أصالة، والفنانة اللبنانية ميريام فارس، حيث قدمتا عددًا من الوصلات الغنائية لأبرز أعمالهما على طريقة "ريمكس"، في وقت شهد أول أيام المهرجان مشاركات مميزة للفنانة أليسا، والفنان راشد الماجد، والفنان ماجد المهندس، والفنان محمد حماقي.

وتفاعل الجمهور مع كلمات "ميريام" التي تشارك للمرة الثانية في المهرجان بعد عام 2019، وعبّرت عن انبهارها بمستوى التطور الذي تشهده المملكة، وقات إنها لاحظت ذلك مقارنة بزيارتها الأولى، وقالت: يحق للسعوديين الفخر بقيادتهم التي تقف وراء هذا التطور المذهل رغم كل التحديات المرتبطة بالجائحة.

ويستقبل المهرجان زوّاره من داخل المملكة وخارجها بمجموعة واسعة من العروض ومعارض الفن المحلي والعروض الترفيهية على الهواء ومركبات الطعام "فود ترك" والمطاعم المتميزة، لتقديم تجربة استثنائية في الاستمتاع بأجواء الفعاليات.