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عمير القحطاني يحقق بيرق المؤسس ونخبة النخبة وفردي الجل الوضح

أكد أن مهرجان الملك عبدالعزيز يعدّ الأفضل والأكبر في العالم

‬ حقق مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني، بيرق المؤسس للمرة الثامنة على التوالي، ونخبة النخبة، والمركز الأول بفردي الجل بلون الوضح، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

واختتم المهرجان فعالياته الأسبوع الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي وتكريم الفائزين.

من جانبه، أكد عمير بن فهد القحطاني أن الحصول على الأشواط والمراكز الأولى بلون الوضح، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها منقيته بفارق كبير وبتفرد بحصولها على الأشواط الكبرى.

وشكر "محمد" و"فهد" بن جخدب، صاحبي النظر الأول على نجاحهما وتفوقهما.

وقال عمير القحطاني: الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين، رفع من مكانة المهرجان وأوصله للعالمية، مؤكدا أن الإبل تشهد عصرها الذهبي بكل ماتعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم، بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة، وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار العالية الطراز في صحراء الصياهد، وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكل دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني": الصفقات الكبيرة التي أعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين يصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي، م. بندر القحطاني.

وعن النسخة القادمة، قال "عمير": في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب، ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وابن سويد، فكانت الرغبة بالمشاركة، وحصد اللقب وهذا الذي تحقق، بفضل الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمير القحطاني يحقق بيرق المؤسس ونخبة النخبة وفردي الجل الوضح
سبق

‬ حقق مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني، بيرق المؤسس للمرة الثامنة على التوالي، ونخبة النخبة، والمركز الأول بفردي الجل بلون الوضح، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

واختتم المهرجان فعالياته الأسبوع الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي وتكريم الفائزين.

من جانبه، أكد عمير بن فهد القحطاني أن الحصول على الأشواط والمراكز الأولى بلون الوضح، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها منقيته بفارق كبير وبتفرد بحصولها على الأشواط الكبرى.

وشكر "محمد" و"فهد" بن جخدب، صاحبي النظر الأول على نجاحهما وتفوقهما.

وقال عمير القحطاني: الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين، رفع من مكانة المهرجان وأوصله للعالمية، مؤكدا أن الإبل تشهد عصرها الذهبي بكل ماتعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم، بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة، وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار العالية الطراز في صحراء الصياهد، وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكل دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني": الصفقات الكبيرة التي أعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين يصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي، م. بندر القحطاني.

وعن النسخة القادمة، قال "عمير": في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب، ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وابن سويد، فكانت الرغبة بالمشاركة، وحصد اللقب وهذا الذي تحقق، بفضل الله تعالى.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:45 PM

عمير القحطاني يحقق بيرق المؤسس ونخبة النخبة وفردي الجل الوضح

أكد أن مهرجان الملك عبدالعزيز يعدّ الأفضل والأكبر في العالم

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حمد الفراج - الرياض
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‬ حقق مالك الإبل عمير بن فهد القحطاني، بيرق المؤسس للمرة الثامنة على التوالي، ونخبة النخبة، والمركز الأول بفردي الجل بلون الوضح، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

واختتم المهرجان فعالياته الأسبوع الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل للحفل الختامي وتكريم الفائزين.

من جانبه، أكد عمير بن فهد القحطاني أن الحصول على الأشواط والمراكز الأولى بلون الوضح، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها منقيته بفارق كبير وبتفرد بحصولها على الأشواط الكبرى.

وشكر "محمد" و"فهد" بن جخدب، صاحبي النظر الأول على نجاحهما وتفوقهما.

وقال عمير القحطاني: الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين، رفع من مكانة المهرجان وأوصله للعالمية، مؤكدا أن الإبل تشهد عصرها الذهبي بكل ماتعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم، بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة، وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار العالية الطراز في صحراء الصياهد، وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكل دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني": الصفقات الكبيرة التي أعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين يصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي، م. بندر القحطاني.

وعن النسخة القادمة، قال "عمير": في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب، ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وابن سويد، فكانت الرغبة بالمشاركة، وحصد اللقب وهذا الذي تحقق، بفضل الله تعالى.

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