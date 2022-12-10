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دراسة: الأطفال الذين يمارسون الرياضة يتحسنون في القراءة والرياضيات

تشير مراجعة بحثية إلى أن الطلاب الذين يمارسون نشاطاً بدنياً إضافياً ربما يزيد تركيزهم في الدراسة ويتحسّن أداؤهم في مواد مثل القراءة والرياضيات.

وحسب وكالة "رويترز"، حلّل فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة نُشرت من قبل وشملت أكثر من عشرة آلاف طفل تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و13 عاماً.. وقاست كل الدراسات السابقة تأثير مجموعة مختلفة من برامج النشاط البدني في الأداء الدراسي.

وبحث معدو الدراسة أيضاً ما إذا كان تأثير التدريبات يختلف باختلاف المواد الدراسية.

وعلى الرغم من أن فوائد النشاط البدني كانت أقوى بالنسبة للرياضيات فإنها كانت أقل بشكل طفيف فقط بالنسبة لمواد أخرى مثل اللغات والقراءة؛ ما يعني أن النشاط البدني يفيد التعلم في كل المواد الدراسية.

وقال إيفان كافيرو ريدوندو؛ من جامعة قشتالة-لا مانتشا في قونكة بإسبانيا، الذي شارك في إعداد هذه الدراسة، إن التدريبات تؤثر في المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يزيد من إمداد الأوكسجين والعناصر الغذائية ويشجع على تكوين الشعيرات الدموية ويزيد من الاتصال العصبي من خلال تشجيع الوصلات العصبية وتوافر الناقلات العصبية.

وعلاوة على التفسيرات المتعلقة بالجهاز العصبي تشمل التدريبات عنصراً اجتماعياً مهماً يعزّز فوائدها للصحة النفسية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مدارس كثيرة صعوبة في تخصيص وقت لفترات الرياضة البدنية وسط حملة لتحسين نتائج الامتحانات الدراسية من خلال تخصيص وقت أكبر للدراسة تقدم النتائج أدلة جديدة على أن النشاط البدني إحدى وسائل المساعدة على تحسين مستويات الطلاب.

وقال ريدوندو؛ إنه عندما يحصل الأطفال على وقت خلال اليوم الدراسي لممارسة نشاط بدني، فذلك يسهل عليهم التركيز على دروسهم وتحسين أدائهم في المدرسة.

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دراسة: الأطفال الذين يمارسون الرياضة يتحسنون في القراءة والرياضيات
سبق

تشير مراجعة بحثية إلى أن الطلاب الذين يمارسون نشاطاً بدنياً إضافياً ربما يزيد تركيزهم في الدراسة ويتحسّن أداؤهم في مواد مثل القراءة والرياضيات.

وحسب وكالة "رويترز"، حلّل فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة نُشرت من قبل وشملت أكثر من عشرة آلاف طفل تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و13 عاماً.. وقاست كل الدراسات السابقة تأثير مجموعة مختلفة من برامج النشاط البدني في الأداء الدراسي.

وبحث معدو الدراسة أيضاً ما إذا كان تأثير التدريبات يختلف باختلاف المواد الدراسية.

وعلى الرغم من أن فوائد النشاط البدني كانت أقوى بالنسبة للرياضيات فإنها كانت أقل بشكل طفيف فقط بالنسبة لمواد أخرى مثل اللغات والقراءة؛ ما يعني أن النشاط البدني يفيد التعلم في كل المواد الدراسية.

وقال إيفان كافيرو ريدوندو؛ من جامعة قشتالة-لا مانتشا في قونكة بإسبانيا، الذي شارك في إعداد هذه الدراسة، إن التدريبات تؤثر في المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يزيد من إمداد الأوكسجين والعناصر الغذائية ويشجع على تكوين الشعيرات الدموية ويزيد من الاتصال العصبي من خلال تشجيع الوصلات العصبية وتوافر الناقلات العصبية.

وعلاوة على التفسيرات المتعلقة بالجهاز العصبي تشمل التدريبات عنصراً اجتماعياً مهماً يعزّز فوائدها للصحة النفسية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مدارس كثيرة صعوبة في تخصيص وقت لفترات الرياضة البدنية وسط حملة لتحسين نتائج الامتحانات الدراسية من خلال تخصيص وقت أكبر للدراسة تقدم النتائج أدلة جديدة على أن النشاط البدني إحدى وسائل المساعدة على تحسين مستويات الطلاب.

وقال ريدوندو؛ إنه عندما يحصل الأطفال على وقت خلال اليوم الدراسي لممارسة نشاط بدني، فذلك يسهل عليهم التركيز على دروسهم وتحسين أدائهم في المدرسة.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:59 AM

دراسة: الأطفال الذين يمارسون الرياضة يتحسنون في القراءة والرياضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير مراجعة بحثية إلى أن الطلاب الذين يمارسون نشاطاً بدنياً إضافياً ربما يزيد تركيزهم في الدراسة ويتحسّن أداؤهم في مواد مثل القراءة والرياضيات.

وحسب وكالة "رويترز"، حلّل فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة نُشرت من قبل وشملت أكثر من عشرة آلاف طفل تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و13 عاماً.. وقاست كل الدراسات السابقة تأثير مجموعة مختلفة من برامج النشاط البدني في الأداء الدراسي.

وبحث معدو الدراسة أيضاً ما إذا كان تأثير التدريبات يختلف باختلاف المواد الدراسية.

وعلى الرغم من أن فوائد النشاط البدني كانت أقوى بالنسبة للرياضيات فإنها كانت أقل بشكل طفيف فقط بالنسبة لمواد أخرى مثل اللغات والقراءة؛ ما يعني أن النشاط البدني يفيد التعلم في كل المواد الدراسية.

وقال إيفان كافيرو ريدوندو؛ من جامعة قشتالة-لا مانتشا في قونكة بإسبانيا، الذي شارك في إعداد هذه الدراسة، إن التدريبات تؤثر في المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهو ما يزيد من إمداد الأوكسجين والعناصر الغذائية ويشجع على تكوين الشعيرات الدموية ويزيد من الاتصال العصبي من خلال تشجيع الوصلات العصبية وتوافر الناقلات العصبية.

وعلاوة على التفسيرات المتعلقة بالجهاز العصبي تشمل التدريبات عنصراً اجتماعياً مهماً يعزّز فوائدها للصحة النفسية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مدارس كثيرة صعوبة في تخصيص وقت لفترات الرياضة البدنية وسط حملة لتحسين نتائج الامتحانات الدراسية من خلال تخصيص وقت أكبر للدراسة تقدم النتائج أدلة جديدة على أن النشاط البدني إحدى وسائل المساعدة على تحسين مستويات الطلاب.

وقال ريدوندو؛ إنه عندما يحصل الأطفال على وقت خلال اليوم الدراسي لممارسة نشاط بدني، فذلك يسهل عليهم التركيز على دروسهم وتحسين أدائهم في المدرسة.

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