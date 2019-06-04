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"بن منيف" يهنئ القيادة بعيد الفطر ويوجه بمضاعفة الجهود خلال الإجازة

أكد الحرص على توفير وتسهيل الخدمات لسكان وزوار محافظة فيفاء

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي بن منيف، باسمه وكافة منسوبي بلدية فيفاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ، إلى القيادة الرشيدة وإلى كافة الأسرة المالكة والشعب السعودي وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسأل الدكتور "بن منيف" الله أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يعيد شهر رمضان المبارك، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا في نصر وعزة والجميع في صحة وعافية وكل عام وانتم بخير.

ورفع "بن منيف" التهنئة والمباركة للقيادة، بمناسبة نجاح القمم الثلاث المنعقدة مؤخرًا في مكة المكرمة، مؤكدًا حرص ولاة أمرنا على لمّ شمل الشعوب، ووحدة الصف.

ومن جانب العمل؛ أشار "بن منيف" أن بلدية فيفاء قامت بتكليف عدد من الكوادر، للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على توفير وتسهيل الخدمات لسكان وزوار المحافظة، ومعالجة أي بلاغ يرد البلدية يخص الطرق أو النظافة وغيرها، ومضاعفة الجهود.

وأضاف "بن منيف" يجري العمل على تنظيم حفل لأهالي المحافظة، الذي سيقام غدًا الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر، حيث إن البلدية هي الجهة المنظمة للاحتفال.

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"بن منيف" يهنئ القيادة بعيد الفطر ويوجه بمضاعفة الجهود خلال الإجازة
سبق

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي بن منيف، باسمه وكافة منسوبي بلدية فيفاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ، إلى القيادة الرشيدة وإلى كافة الأسرة المالكة والشعب السعودي وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسأل الدكتور "بن منيف" الله أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يعيد شهر رمضان المبارك، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا في نصر وعزة والجميع في صحة وعافية وكل عام وانتم بخير.

ورفع "بن منيف" التهنئة والمباركة للقيادة، بمناسبة نجاح القمم الثلاث المنعقدة مؤخرًا في مكة المكرمة، مؤكدًا حرص ولاة أمرنا على لمّ شمل الشعوب، ووحدة الصف.

ومن جانب العمل؛ أشار "بن منيف" أن بلدية فيفاء قامت بتكليف عدد من الكوادر، للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على توفير وتسهيل الخدمات لسكان وزوار المحافظة، ومعالجة أي بلاغ يرد البلدية يخص الطرق أو النظافة وغيرها، ومضاعفة الجهود.

وأضاف "بن منيف" يجري العمل على تنظيم حفل لأهالي المحافظة، الذي سيقام غدًا الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر، حيث إن البلدية هي الجهة المنظمة للاحتفال.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
04:56 PM

"بن منيف" يهنئ القيادة بعيد الفطر ويوجه بمضاعفة الجهود خلال الإجازة

أكد الحرص على توفير وتسهيل الخدمات لسكان وزوار محافظة فيفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي بن منيف، باسمه وكافة منسوبي بلدية فيفاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ، إلى القيادة الرشيدة وإلى كافة الأسرة المالكة والشعب السعودي وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسأل الدكتور "بن منيف" الله أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يعيد شهر رمضان المبارك، أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا في نصر وعزة والجميع في صحة وعافية وكل عام وانتم بخير.

ورفع "بن منيف" التهنئة والمباركة للقيادة، بمناسبة نجاح القمم الثلاث المنعقدة مؤخرًا في مكة المكرمة، مؤكدًا حرص ولاة أمرنا على لمّ شمل الشعوب، ووحدة الصف.

ومن جانب العمل؛ أشار "بن منيف" أن بلدية فيفاء قامت بتكليف عدد من الكوادر، للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على توفير وتسهيل الخدمات لسكان وزوار المحافظة، ومعالجة أي بلاغ يرد البلدية يخص الطرق أو النظافة وغيرها، ومضاعفة الجهود.

وأضاف "بن منيف" يجري العمل على تنظيم حفل لأهالي المحافظة، الذي سيقام غدًا الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر، حيث إن البلدية هي الجهة المنظمة للاحتفال.

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