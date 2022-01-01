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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

خلافًا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك

تتعلق بمستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب

سواء أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهيرة أو إشغال نفسك أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد يكون الفشار هو الخيار المفضل.

وطرح موقع "بريفنشين" الصحي في الولايات المتحدة سؤالًا على الخبراء مفاده: هل الفشار صحي؟

وخلافًا لما يعتقده البعض، يؤكد الخبراء أن الفشار صحي للجسم بقدر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتقول أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، إن الإجابة السريعة هي أن الفشار مفيد إلى حد كبير.

وتضيف أن الكوب الواحد من الفشار يوفر حوالي 3 غرامات من الألياف، ونظرًا لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غرامًا يوميًا.

وأشارت إلى أن الألياف لا تساعدك فقط في الشعور بالشبع، بل يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أما ماريسا مور، اختصاصية الطهي والتغذية، فتقول إن معظم الناس لا يدركون أن الفشار حبوب كاملة توفر الألياف.

وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات "B" والحديد والمغنسيوم والبوليفينول، وهو هو نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي.
وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو غير مكلف ومتوفر في كل مكان.

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خلافًا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك
سبق

سواء أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهيرة أو إشغال نفسك أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد يكون الفشار هو الخيار المفضل.

وطرح موقع "بريفنشين" الصحي في الولايات المتحدة سؤالًا على الخبراء مفاده: هل الفشار صحي؟

وخلافًا لما يعتقده البعض، يؤكد الخبراء أن الفشار صحي للجسم بقدر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتقول أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، إن الإجابة السريعة هي أن الفشار مفيد إلى حد كبير.

وتضيف أن الكوب الواحد من الفشار يوفر حوالي 3 غرامات من الألياف، ونظرًا لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غرامًا يوميًا.

وأشارت إلى أن الألياف لا تساعدك فقط في الشعور بالشبع، بل يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أما ماريسا مور، اختصاصية الطهي والتغذية، فتقول إن معظم الناس لا يدركون أن الفشار حبوب كاملة توفر الألياف.

وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات "B" والحديد والمغنسيوم والبوليفينول، وهو هو نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي.
وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو غير مكلف ومتوفر في كل مكان.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:44 AM

خلافًا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك

تتعلق بمستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سواء أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهيرة أو إشغال نفسك أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد يكون الفشار هو الخيار المفضل.

وطرح موقع "بريفنشين" الصحي في الولايات المتحدة سؤالًا على الخبراء مفاده: هل الفشار صحي؟

وخلافًا لما يعتقده البعض، يؤكد الخبراء أن الفشار صحي للجسم بقدر، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتقول أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، إن الإجابة السريعة هي أن الفشار مفيد إلى حد كبير.

وتضيف أن الكوب الواحد من الفشار يوفر حوالي 3 غرامات من الألياف، ونظرًا لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غرامًا يوميًا.

وأشارت إلى أن الألياف لا تساعدك فقط في الشعور بالشبع، بل يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أما ماريسا مور، اختصاصية الطهي والتغذية، فتقول إن معظم الناس لا يدركون أن الفشار حبوب كاملة توفر الألياف.

وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات "B" والحديد والمغنسيوم والبوليفينول، وهو هو نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي.
وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو غير مكلف ومتوفر في كل مكان.

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