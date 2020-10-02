النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. تربويون وأولياء أمور: التعليم "عن بُعد" تجربة رائدة

"تعليم الأفلاج" يستعرض عناصر  النجاح بعد مرور 5 أسابيع

أشاد أولياء أمور وتربويون بتجربة التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي" التي كسرت حاجزي الزمان والمكان ووصلت خلال أسابيع خمسة إلى كل مكان يتواجد به الطالب.

وقال تقرير في فيديو أصدره "تعليم الأفلاج"، استطلع خلاله آراء قادة مدارس وأولياء أمور طلبة ومعلمين، إن التجربة حظيت بإشادة الجميع، حيث ترجم هذا النجاح قصة إنجاز لجيل الغد بعدما استطاعت المنظومة أن تصل إلى كل الأماكن التي يتواجد فيها الطلاب.

وأشار التقرير إلى تقديم محتوى دراسي تفاعلي متكامل، مما يعتبر تجربة تعليمية رائدة اختصرت الزمان والمكان .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, قد أكد أن التعليم "عن بُعد" أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. تربويون وأولياء أمور: التعليم "عن بُعد" تجربة رائدة
سبق

أشاد أولياء أمور وتربويون بتجربة التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي" التي كسرت حاجزي الزمان والمكان ووصلت خلال أسابيع خمسة إلى كل مكان يتواجد به الطالب.

وقال تقرير في فيديو أصدره "تعليم الأفلاج"، استطلع خلاله آراء قادة مدارس وأولياء أمور طلبة ومعلمين، إن التجربة حظيت بإشادة الجميع، حيث ترجم هذا النجاح قصة إنجاز لجيل الغد بعدما استطاعت المنظومة أن تصل إلى كل الأماكن التي يتواجد فيها الطلاب.

وأشار التقرير إلى تقديم محتوى دراسي تفاعلي متكامل، مما يعتبر تجربة تعليمية رائدة اختصرت الزمان والمكان .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, قد أكد أن التعليم "عن بُعد" أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات .

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
04:01 PM

بالفيديو.. تربويون وأولياء أمور: التعليم "عن بُعد" تجربة رائدة

"تعليم الأفلاج" يستعرض عناصر  النجاح بعد مرور 5 أسابيع

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
4
1,126

أشاد أولياء أمور وتربويون بتجربة التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي" التي كسرت حاجزي الزمان والمكان ووصلت خلال أسابيع خمسة إلى كل مكان يتواجد به الطالب.

وقال تقرير في فيديو أصدره "تعليم الأفلاج"، استطلع خلاله آراء قادة مدارس وأولياء أمور طلبة ومعلمين، إن التجربة حظيت بإشادة الجميع، حيث ترجم هذا النجاح قصة إنجاز لجيل الغد بعدما استطاعت المنظومة أن تصل إلى كل الأماكن التي يتواجد فيها الطلاب.

وأشار التقرير إلى تقديم محتوى دراسي تفاعلي متكامل، مما يعتبر تجربة تعليمية رائدة اختصرت الزمان والمكان .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, قد أكد أن التعليم "عن بُعد" أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة