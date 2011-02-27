بالفيديو والصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على سدير والزلفي والقصيم

مصحوبة برياح وزخات من البرد وجرت على إثرها الأودية والشعاب

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على سدير والزلفي شملت الغاط والمجمعة وحوطة سدير وجلاجل، كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة القصيم جرت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وكانت الأمطار مصحوبة برياح قوية وزخات من البرد.