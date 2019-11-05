"روحاني" يصعّد: سنبدأ ضخ الغاز بأجهزة الطرد بمحطة فوردو النووية

ضمن الخطوة الرابعة لتقليص طهران التزاماتها النووية .. قال: قابلة للإلغاء

في خطوة تصعيدية أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ أن بلاده ستبدأ منذ الغد (الأربعاء) بتنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته في الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني؛ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "سنبدأ منذ الغد (الأربعاء) بتنفيذ الخطوة الرابعة في محطة فوردو النووية، وستكون بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في المحطة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.. وسنعود إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال تمكنا من بيع النفط ونفذ الطرف المقابل تعهداته".

وتابع روحاني؛ بحسب "روسيا اليوم": "سأبلغ اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو منذ الغد.. نشاطنا الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية"، مؤكداً أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أيّ نوع من أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف الرئيس الإيراني؛ أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة و"ستمنح طهرن الطرف المقابل مهلة جديدة من شهرين".

وكانت طهران قد أكّدت أخيراً عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها -على حد وصفها.