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لمحاربة "كورونا".. إطلاق مسابقة جديدة لتصميم وتصنيع أجهزة التنفس بالمملكة

تستهدف استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع من كل الدول العربیة

تماشیًا مع ما تقدمه المملكة من جهود وإجراءات احترازیة، أطلق "وادي العباقرة"، وبالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة، و"منشآت"، والمجلس الصحي السعودي, والمركز الوطني للمعلومات الصحیة، و"فلك"، والحاضنة الملكیة بالهیئة الملكیة بالجبیل؛ مسابقة عبر منصة إلكترونیة OSV.geeksvalley.com لتطویر حلول تقنیة مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانیة لتصمیم وتصنیع جهاز تنفس اصطناعي.

ویشهد العالم أخيرًا ارتفاعًا في الطلب على أجهزة التنفس الصناعي نتیجة ارتفاع الأعداد المصابة بفیروس كورونا المستجد 19-COVID، ویعد جهاز التنفس الصناعي من أهم الإجراءات العلاجیة التي قد یحتاج إليها الأطباء في الحالات المتقدمة لفیروس كورونا.

وتستهدف المسابقة استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع، والذین یحملون هم التحدیات من حولهم، ویصنعون فرص التغییر، من كل الدول العربیة.

وتتیح المسابقة للمشتركین تصنیع النماذج الأولیة التي تتسم بالدقة، وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة.


جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المجلس الصحي السعودي المركز الوطني للمعلومات الصحية أجهزة التنفس الصناعي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمحاربة "كورونا".. إطلاق مسابقة جديدة لتصميم وتصنيع أجهزة التنفس بالمملكة
سبق

تماشیًا مع ما تقدمه المملكة من جهود وإجراءات احترازیة، أطلق "وادي العباقرة"، وبالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة، و"منشآت"، والمجلس الصحي السعودي, والمركز الوطني للمعلومات الصحیة، و"فلك"، والحاضنة الملكیة بالهیئة الملكیة بالجبیل؛ مسابقة عبر منصة إلكترونیة OSV.geeksvalley.com لتطویر حلول تقنیة مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانیة لتصمیم وتصنیع جهاز تنفس اصطناعي.

ویشهد العالم أخيرًا ارتفاعًا في الطلب على أجهزة التنفس الصناعي نتیجة ارتفاع الأعداد المصابة بفیروس كورونا المستجد 19-COVID، ویعد جهاز التنفس الصناعي من أهم الإجراءات العلاجیة التي قد یحتاج إليها الأطباء في الحالات المتقدمة لفیروس كورونا.

وتستهدف المسابقة استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع، والذین یحملون هم التحدیات من حولهم، ویصنعون فرص التغییر، من كل الدول العربیة.

وتتیح المسابقة للمشتركین تصنیع النماذج الأولیة التي تتسم بالدقة، وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة.


30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:50 AM

لمحاربة "كورونا".. إطلاق مسابقة جديدة لتصميم وتصنيع أجهزة التنفس بالمملكة

تستهدف استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع من كل الدول العربیة

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محمد حضاض - جدة
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تماشیًا مع ما تقدمه المملكة من جهود وإجراءات احترازیة، أطلق "وادي العباقرة"، وبالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة، و"منشآت"، والمجلس الصحي السعودي, والمركز الوطني للمعلومات الصحیة، و"فلك"، والحاضنة الملكیة بالهیئة الملكیة بالجبیل؛ مسابقة عبر منصة إلكترونیة OSV.geeksvalley.com لتطویر حلول تقنیة مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانیة لتصمیم وتصنیع جهاز تنفس اصطناعي.

ویشهد العالم أخيرًا ارتفاعًا في الطلب على أجهزة التنفس الصناعي نتیجة ارتفاع الأعداد المصابة بفیروس كورونا المستجد 19-COVID، ویعد جهاز التنفس الصناعي من أهم الإجراءات العلاجیة التي قد یحتاج إليها الأطباء في الحالات المتقدمة لفیروس كورونا.

وتستهدف المسابقة استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع، والذین یحملون هم التحدیات من حولهم، ویصنعون فرص التغییر، من كل الدول العربیة.

وتتیح المسابقة للمشتركین تصنیع النماذج الأولیة التي تتسم بالدقة، وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة.


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