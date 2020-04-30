لمحاربة "كورونا".. إطلاق مسابقة جديدة لتصميم وتصنيع أجهزة التنفس بالمملكة

تستهدف استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع من كل الدول العربیة

تماشیًا مع ما تقدمه المملكة من جهود وإجراءات احترازیة، أطلق "وادي العباقرة"، وبالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة، و"منشآت"، والمجلس الصحي السعودي, والمركز الوطني للمعلومات الصحیة، و"فلك"، والحاضنة الملكیة بالهیئة الملكیة بالجبیل؛ مسابقة عبر منصة إلكترونیة OSV.geeksvalley.com لتطویر حلول تقنیة مبتكرة مفتوحة المصدر ومجانیة لتصمیم وتصنیع جهاز تنفس اصطناعي.

ویشهد العالم أخيرًا ارتفاعًا في الطلب على أجهزة التنفس الصناعي نتیجة ارتفاع الأعداد المصابة بفیروس كورونا المستجد 19-COVID، ویعد جهاز التنفس الصناعي من أهم الإجراءات العلاجیة التي قد یحتاج إليها الأطباء في الحالات المتقدمة لفیروس كورونا.

وتستهدف المسابقة استقطاب مهارات وأفكار المصممین والمطورین والصناع، والذین یحملون هم التحدیات من حولهم، ویصنعون فرص التغییر، من كل الدول العربیة.

وتتیح المسابقة للمشتركین تصنیع النماذج الأولیة التي تتسم بالدقة، وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكلفة.



