الملك يرعى مهرجان سباق الخيل على كأس المؤسس.. السبت

يقام على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء بعد غد السبت، المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلي وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

وقال المدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية، ورعايته لمناسبات الفروسية امتداداً لذلك الدعم الذي انطلق منذ تأسيس نادي الفروسية عام 1385هـ، وما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى تشرف النادي برئاسته الفخرية التي هي مصدر سعادة واعتزاز لوسط الفروسية.

وأضاف: نادي الفروسية أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف.

ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط على النحو التالي: الشوط الأول: على جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ومسافته 1600 متر، الشوط الثاني: على جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن تركي ومسافته 1800 متر، الشوط الثالث: على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله "صنيتان" ومسافته 1800 متر، الشوط الرابع: على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري ومسافته 1400 متر، الشوط الخامس: على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان ومسافته 1400 متر، الشوط السادس: على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان ومسافته 1800 متر، الشوط السابع: على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل ومسافته 1600 متر، الشوط الثامن: على جائزة الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي ومسافته 2400 متر، الشوط التاسع: على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي ومسافته 1600 متر، الشوط العاشر: على كأس الملك عبد العزيز "الفئة الأولى" ومسافته 1600 متر.

وبهذه المناسبة، أعرب "المزروع"، عن بالغ الاعتزاز برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي تأتي تأكيداً على حرصه على إبراز هذه الرياضة الأصيلة ودعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية.

ونوّه بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصلية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.