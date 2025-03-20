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أمير الشرقية: كلمة خادم الحرمين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة

اتسمت بالشفافية وبينت صعوبة الوضع الحالي وما بذلته وتبذله قيادة المملكة

نوه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، مبيناً أن الكلمة تضمنت روح القيادة والاهتمام التي يحملها، وارتكزت على الصدق والوضوح، وبثت الأمل والطمأنينة في نفوس الجميع.
وأكد سموه أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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أمير الشرقية: كلمة خادم الحرمين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة
سبق

نوه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، مبيناً أن الكلمة تضمنت روح القيادة والاهتمام التي يحملها، وارتكزت على الصدق والوضوح، وبثت الأمل والطمأنينة في نفوس الجميع.
وأكد سموه أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
04:01 PM

أمير الشرقية: كلمة خادم الحرمين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة

اتسمت بالشفافية وبينت صعوبة الوضع الحالي وما بذلته وتبذله قيادة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نوه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، مبيناً أن الكلمة تضمنت روح القيادة والاهتمام التي يحملها، وارتكزت على الصدق والوضوح، وبثت الأمل والطمأنينة في نفوس الجميع.
وأكد سموه أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.

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