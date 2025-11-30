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أمير منطقة تبوك يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أشاد بما يحظى به القطاع من تطور متواصل ودعم من القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة اليوم الثلاثاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد سلوم مسعد النفيعي؛ بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة .

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء العميد "النفيعي" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد, منوهاً بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأشاد أمير منطقة تبوك بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.

من جانبه عبر العميد "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً على أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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أمير منطقة تبوك يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة اليوم الثلاثاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد سلوم مسعد النفيعي؛ بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة .

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء العميد "النفيعي" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد, منوهاً بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأشاد أمير منطقة تبوك بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.

من جانبه عبر العميد "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً على أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
03:09 PM

أمير منطقة تبوك يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أشاد بما يحظى به القطاع من تطور متواصل ودعم من القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة اليوم الثلاثاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد سلوم مسعد النفيعي؛ بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة .

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء العميد "النفيعي" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد, منوهاً بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

وأشاد أمير منطقة تبوك بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.

من جانبه عبر العميد "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً على أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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