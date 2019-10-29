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الرميان يعتمد قائمة "أخضر كمال الأجسام" في بطولة العالم

اعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة العالم بدبي الأسبوع المقبل الذين تم ترشيحهم من لجنة المنتخبات بعد منافسات بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت مؤخراً في الرياض.

وضمت القائمة الأولية 20 لاعباً، ليتم بعد ذلك ضم اللاعب رمضان حمزة؛ تقديراً لإنجازاته في تمثيل الوطن في بطولة العرب، وتحقيقه الميدالية الذهبية، لتشمل القائمة 21 لاعباً هم: علي حسين الأبرش - حميد حمد الرفاعي - سلطان سعيد الشهري - أحمد يحي جريبي - أحمد ماجد مهدي - سلمان عادل آل زاهر - محمد عبدالله الزهراني - عتيق سعيد الدوسري - أحمد عبدالله البقشي - فاضل عباس الحفه - حسن مهدي عبدالرضا - علي إسماعيل جلي - سالم صالح الخالدي - نايف مرضي النمشان - أسامة محمد المجلي - محمد عبدالله التاروتي - حمدان محمد الغامدي - نجيب خالد برناوي - جمال حلبي عسيري - تيسير علي خلفان ـ رمضان حمزة.


وانطلق أمس معسكر الأخضر في الرياض ويستمر حتى الرابع من نوفمير المقبل، يتخلّله إجراء فحوصات فنية ولياقية للاعبين، ثم المغادرة للمشاركة في البطولة.

الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المنتخب السعودي بطولة العالم بدبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرميان يعتمد قائمة "أخضر كمال الأجسام" في بطولة العالم
سبق

اعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة العالم بدبي الأسبوع المقبل الذين تم ترشيحهم من لجنة المنتخبات بعد منافسات بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت مؤخراً في الرياض.

وضمت القائمة الأولية 20 لاعباً، ليتم بعد ذلك ضم اللاعب رمضان حمزة؛ تقديراً لإنجازاته في تمثيل الوطن في بطولة العرب، وتحقيقه الميدالية الذهبية، لتشمل القائمة 21 لاعباً هم: علي حسين الأبرش - حميد حمد الرفاعي - سلطان سعيد الشهري - أحمد يحي جريبي - أحمد ماجد مهدي - سلمان عادل آل زاهر - محمد عبدالله الزهراني - عتيق سعيد الدوسري - أحمد عبدالله البقشي - فاضل عباس الحفه - حسن مهدي عبدالرضا - علي إسماعيل جلي - سالم صالح الخالدي - نايف مرضي النمشان - أسامة محمد المجلي - محمد عبدالله التاروتي - حمدان محمد الغامدي - نجيب خالد برناوي - جمال حلبي عسيري - تيسير علي خلفان ـ رمضان حمزة.


وانطلق أمس معسكر الأخضر في الرياض ويستمر حتى الرابع من نوفمير المقبل، يتخلّله إجراء فحوصات فنية ولياقية للاعبين، ثم المغادرة للمشاركة في البطولة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:29 PM

الرميان يعتمد قائمة "أخضر كمال الأجسام" في بطولة العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة العالم بدبي الأسبوع المقبل الذين تم ترشيحهم من لجنة المنتخبات بعد منافسات بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت مؤخراً في الرياض.

وضمت القائمة الأولية 20 لاعباً، ليتم بعد ذلك ضم اللاعب رمضان حمزة؛ تقديراً لإنجازاته في تمثيل الوطن في بطولة العرب، وتحقيقه الميدالية الذهبية، لتشمل القائمة 21 لاعباً هم: علي حسين الأبرش - حميد حمد الرفاعي - سلطان سعيد الشهري - أحمد يحي جريبي - أحمد ماجد مهدي - سلمان عادل آل زاهر - محمد عبدالله الزهراني - عتيق سعيد الدوسري - أحمد عبدالله البقشي - فاضل عباس الحفه - حسن مهدي عبدالرضا - علي إسماعيل جلي - سالم صالح الخالدي - نايف مرضي النمشان - أسامة محمد المجلي - محمد عبدالله التاروتي - حمدان محمد الغامدي - نجيب خالد برناوي - جمال حلبي عسيري - تيسير علي خلفان ـ رمضان حمزة.


وانطلق أمس معسكر الأخضر في الرياض ويستمر حتى الرابع من نوفمير المقبل، يتخلّله إجراء فحوصات فنية ولياقية للاعبين، ثم المغادرة للمشاركة في البطولة.

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