النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

٤ توصيات في اجتماع البيئة والحياة الفطرية بعفيف

تتعلق بالتنمية ومحاربة هدم الغطاء النباتي

خلص الاجتماع التعاوني الذي عُقد بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، والهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم، إلى أربع توصيات تتعلق بالتنمية البيئية ومحاربة هدم الغطاء النباتي في المحميات.

وضم الاجتماع المشترك إلى البيئة والزراعة بعفيف: رئيس محمية سجاء وأم الرمث، ونائب رئيس محمية نفود العريق؛ حيث اتفق الجميع على التعاون في مراقبة المواقع المجاورة للمحميات من قبل الجوالة، وإبلاغ المكتب عن وجود أي مخالفات احتطاب بالمواقع المجاورة، والتعاون لحل مشكلة الآبار المكشوفة داخل المحميات وطرق معالجتها.

كما تطرق المجتمعون لفكرة وضع مسيجات صغيرة في المحميات؛ لتجربة استزراع نباتات برية منقرضة في نفس المنطقة، وإنتاج البذور، وفق خطط متفق عليها، ووضع وسائل للتواصل بشكل دائم للبلاغات في حالات الطوارئ؛ مثل الإبلاغ عن وجود أسراب الجراد وما ينتج عن تغيرات في النباتات البرية ومخالفي الاحتطاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
٤ توصيات في اجتماع البيئة والحياة الفطرية بعفيف
سبق

خلص الاجتماع التعاوني الذي عُقد بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، والهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم، إلى أربع توصيات تتعلق بالتنمية البيئية ومحاربة هدم الغطاء النباتي في المحميات.

وضم الاجتماع المشترك إلى البيئة والزراعة بعفيف: رئيس محمية سجاء وأم الرمث، ونائب رئيس محمية نفود العريق؛ حيث اتفق الجميع على التعاون في مراقبة المواقع المجاورة للمحميات من قبل الجوالة، وإبلاغ المكتب عن وجود أي مخالفات احتطاب بالمواقع المجاورة، والتعاون لحل مشكلة الآبار المكشوفة داخل المحميات وطرق معالجتها.

كما تطرق المجتمعون لفكرة وضع مسيجات صغيرة في المحميات؛ لتجربة استزراع نباتات برية منقرضة في نفس المنطقة، وإنتاج البذور، وفق خطط متفق عليها، ووضع وسائل للتواصل بشكل دائم للبلاغات في حالات الطوارئ؛ مثل الإبلاغ عن وجود أسراب الجراد وما ينتج عن تغيرات في النباتات البرية ومخالفي الاحتطاب.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
06:39 PM

٤ توصيات في اجتماع البيئة والحياة الفطرية بعفيف

تتعلق بالتنمية ومحاربة هدم الغطاء النباتي

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
1,019

خلص الاجتماع التعاوني الذي عُقد بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عفيف، والهيئة العامة للحياة الفطرية، اليوم، إلى أربع توصيات تتعلق بالتنمية البيئية ومحاربة هدم الغطاء النباتي في المحميات.

وضم الاجتماع المشترك إلى البيئة والزراعة بعفيف: رئيس محمية سجاء وأم الرمث، ونائب رئيس محمية نفود العريق؛ حيث اتفق الجميع على التعاون في مراقبة المواقع المجاورة للمحميات من قبل الجوالة، وإبلاغ المكتب عن وجود أي مخالفات احتطاب بالمواقع المجاورة، والتعاون لحل مشكلة الآبار المكشوفة داخل المحميات وطرق معالجتها.

كما تطرق المجتمعون لفكرة وضع مسيجات صغيرة في المحميات؛ لتجربة استزراع نباتات برية منقرضة في نفس المنطقة، وإنتاج البذور، وفق خطط متفق عليها، ووضع وسائل للتواصل بشكل دائم للبلاغات في حالات الطوارئ؛ مثل الإبلاغ عن وجود أسراب الجراد وما ينتج عن تغيرات في النباتات البرية ومخالفي الاحتطاب.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,571
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,868
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,448
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,444

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة