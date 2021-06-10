النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو هبطت 0.7%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري في وقت لاحق اليوم، وبعد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى ضعف الطلب بأكثر من المتوقع في بداية موسم الصيف.

وقال محللون لدى "إيه إن زد" للأبحاث: إن الأسواق كانت متفائلة بشأن الطلب مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن بيانات المخزونات الأمريكية، أشارت إلى أن الطريق نحو التعافي لن يكن سلسًا؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 71.68 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.7% عند 69.47 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن منظمة "أوبك" تقرير الإنتاج الشهري عن مايو الماضي في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري في وقت لاحق اليوم، وبعد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى ضعف الطلب بأكثر من المتوقع في بداية موسم الصيف.

وقال محللون لدى "إيه إن زد" للأبحاث: إن الأسواق كانت متفائلة بشأن الطلب مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن بيانات المخزونات الأمريكية، أشارت إلى أن الطريق نحو التعافي لن يكن سلسًا؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 71.68 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.7% عند 69.47 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن منظمة "أوبك" تقرير الإنتاج الشهري عن مايو الماضي في وقت لاحق اليوم.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:03 AM

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو هبطت 0.7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
742

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري في وقت لاحق اليوم، وبعد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى ضعف الطلب بأكثر من المتوقع في بداية موسم الصيف.

وقال محللون لدى "إيه إن زد" للأبحاث: إن الأسواق كانت متفائلة بشأن الطلب مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن بيانات المخزونات الأمريكية، أشارت إلى أن الطريق نحو التعافي لن يكن سلسًا؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 71.68 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.7% عند 69.47 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن منظمة "أوبك" تقرير الإنتاج الشهري عن مايو الماضي في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,463
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,045
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,671

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة