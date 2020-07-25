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"أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى

طاقته التشيغلية 750 ذبيحة يومياً.. مع خدمة التوصيل للمنازل

‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة، يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان "شرقاً" بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.

جدير بالذكر أن الطاقة التشغيلية لهذا المسلخ المتنقل تبلغ 750 ذبيحة يومياً.

أمانة القصيم

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"أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى
سبق

‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة، يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان "شرقاً" بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.

جدير بالذكر أن الطاقة التشغيلية لهذا المسلخ المتنقل تبلغ 750 ذبيحة يومياً.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
03:56 PM

"أمانة القصيم" توفر مسلخاً إضافياً في بريدة خلال موسم الأضحى

طاقته التشيغلية 750 ذبيحة يومياً.. مع خدمة التوصيل للمنازل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‎أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تجهيز مسلخ متنقل بمدينة بريدة، يهدف إلى توفير خيار إضافي أمام المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‎ويقع المسلخ المتنقل على طريق الملك سلمان "شرقاً" بمدينة بريدة، وتم تجهيزه بطاقم بشري متكامل من الأطباء البيطريين والجزارين والمشرفين، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.

جدير بالذكر أن الطاقة التشغيلية لهذا المسلخ المتنقل تبلغ 750 ذبيحة يومياً.

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