عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 11 محافظة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-14
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:11 PM
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.