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عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 11 محافظة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:11 PM

عوالق ترابية على جازان تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 11 محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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