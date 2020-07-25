النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة

للدورة الحادية عشرة لتوافق السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9/ 8/ 2020م.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9/ 8/ 2020م.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:45 PM

تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية في شهر ذي الحجة

للدورة الحادية عشرة لتوافق السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,955

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 9/ 8/ 2020م.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصاً على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,576
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,163

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة