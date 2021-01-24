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"العصيمي": هجمة سيبيرية قبل 14 عامًا حَوّلت الجزيرة العربية إلى منطقة متجمدة

قال: التيارات العلوية وتساقط الثلوج أهم عوامل اشتداد المرتفع السيبيري

أكد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن التيارات العلوية الشمالية الغربية، وارتفاع درجات الحرارة العلوية أيضًا وتساقط الثلوج، أهم عوامل ارتفاع قيم الضغط السطحي واشتداد المرتفع السيبيري وهو يتميز بالامتداد الأفقي الواسع، أما امتداده الرأسي فغالبًا ضحل لا يزيد على 3000م.

وأضاف في تغريدات على حسابه بتويتر، أنه في يناير 2008 تأثرت المنطقة بواحدة من أقسى وأشد هجمات المرتفع السيبيري منذ ما يزيد على 30 عامًا وتم تسجيل درجات حرارة قياسية لم يتم كسرها حتى الآن، ولعدة أيام تحولت الجزيرة العربية إلى جزء من منطقة سيبيريا المتجمدة.

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"العصيمي": هجمة سيبيرية قبل 14 عامًا حَوّلت الجزيرة العربية إلى منطقة متجمدة
سبق

أكد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن التيارات العلوية الشمالية الغربية، وارتفاع درجات الحرارة العلوية أيضًا وتساقط الثلوج، أهم عوامل ارتفاع قيم الضغط السطحي واشتداد المرتفع السيبيري وهو يتميز بالامتداد الأفقي الواسع، أما امتداده الرأسي فغالبًا ضحل لا يزيد على 3000م.

وأضاف في تغريدات على حسابه بتويتر، أنه في يناير 2008 تأثرت المنطقة بواحدة من أقسى وأشد هجمات المرتفع السيبيري منذ ما يزيد على 30 عامًا وتم تسجيل درجات حرارة قياسية لم يتم كسرها حتى الآن، ولعدة أيام تحولت الجزيرة العربية إلى جزء من منطقة سيبيريا المتجمدة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:18 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:25 PM

"العصيمي": هجمة سيبيرية قبل 14 عامًا حَوّلت الجزيرة العربية إلى منطقة متجمدة

قال: التيارات العلوية وتساقط الثلوج أهم عوامل اشتداد المرتفع السيبيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,985

أكد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن التيارات العلوية الشمالية الغربية، وارتفاع درجات الحرارة العلوية أيضًا وتساقط الثلوج، أهم عوامل ارتفاع قيم الضغط السطحي واشتداد المرتفع السيبيري وهو يتميز بالامتداد الأفقي الواسع، أما امتداده الرأسي فغالبًا ضحل لا يزيد على 3000م.

وأضاف في تغريدات على حسابه بتويتر، أنه في يناير 2008 تأثرت المنطقة بواحدة من أقسى وأشد هجمات المرتفع السيبيري منذ ما يزيد على 30 عامًا وتم تسجيل درجات حرارة قياسية لم يتم كسرها حتى الآن، ولعدة أيام تحولت الجزيرة العربية إلى جزء من منطقة سيبيريا المتجمدة.

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