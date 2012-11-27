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الأردن.. 4580 إصابة بكورونا وإجمالي الوفيات يصل إلى 2570

العراق تسجل 2545 حالة جديدة و42 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207601 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية، كما سُجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 547215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12167، فيما تم تسجيل 1921 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 476297 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58751، من بينهم 334 يرقدون في العناية المركزة.

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الأردن.. 4580 إصابة بكورونا وإجمالي الوفيات يصل إلى 2570
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207601 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية، كما سُجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 547215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12167، فيما تم تسجيل 1921 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 476297 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58751، من بينهم 334 يرقدون في العناية المركزة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
08:21 PM

الأردن.. 4580 إصابة بكورونا وإجمالي الوفيات يصل إلى 2570

العراق تسجل 2545 حالة جديدة و42 وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 207601 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 140400 حالة بعد تسجيل 4750 حالة إضافية، كما سُجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2570 حالة.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 547215 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12167، فيما تم تسجيل 1921 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 476297 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58751، من بينهم 334 يرقدون في العناية المركزة.

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