النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "بيونتيك" و"فايزر" لتوريد لقاح كورونا

مصادر في بروكسل: المفاوضات انتهت بإبرام العقد بين الجانبين

أتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتي الأدوية، الألمانية "بيونتيك"، والأمريكية "فايزر".

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت مصادر المفوضية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات مع الشركتين انتهت"، وأضافت المصادر: "تم إبرام العقد".

الرئيسية/ محطات

اعلان
المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "بيونتيك" و"فايزر" لتوريد لقاح كورونا
سبق

أتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتي الأدوية، الألمانية "بيونتيك"، والأمريكية "فايزر".

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت مصادر المفوضية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات مع الشركتين انتهت"، وأضافت المصادر: "تم إبرام العقد".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:25 PM

المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "بيونتيك" و"فايزر" لتوريد لقاح كورونا

مصادر في بروكسل: المفاوضات انتهت بإبرام العقد بين الجانبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
154

أتمت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتي الأدوية، الألمانية "بيونتيك"، والأمريكية "فايزر".

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت مصادر المفوضية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن "المفاوضات مع الشركتين انتهت"، وأضافت المصادر: "تم إبرام العقد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,694
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,145
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,175

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة