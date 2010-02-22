النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير "الموارد البشرية" يُصدر تعميمًا بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

مهلة للجهات الحكومية ستة أشهر لتفعيله

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية، يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط، وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيله.

يأتي ذلك امتدادًا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم.

يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكّلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجانًا عدة من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة؛ لكي يكون موائمًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء مهلة لتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.

كما أعدت دليلاً مبسطًا لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة؛ وذلك لشرح أدلة الوصول الشامل؛ ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير "الموارد البشرية" يُصدر تعميمًا بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية، يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط، وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيله.

يأتي ذلك امتدادًا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم.

يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكّلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجانًا عدة من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة؛ لكي يكون موائمًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء مهلة لتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.

كما أعدت دليلاً مبسطًا لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة؛ وذلك لشرح أدلة الوصول الشامل؛ ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:21 PM

وزير "الموارد البشرية" يُصدر تعميمًا بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل

مهلة للجهات الحكومية ستة أشهر لتفعيله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,121

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية، يقضي بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط، وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيله.

يأتي ذلك امتدادًا لما توليه الحكومة الرشيدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بهم، وضمان حصولهم على حقوقهم، واندماجهم في سوق العمل والمجتمع على اعتبار أن التكامل في هذا الجانب من الركائز الأساسية في الاستقلالية لهم.

يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكّلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجانًا عدة من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة؛ لكي يكون موائمًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء مهلة لتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.

كما أعدت دليلاً مبسطًا لتطبيق هذه المعايير بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة؛ وذلك لشرح أدلة الوصول الشامل؛ ليسهل عملية تطبيقه بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة