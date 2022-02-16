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الأحساء.. إطلاق خدمة "الواي – فاي" في المرافق العامة

في منتزه الملك عبدالله البيئي وسوق القيصرية بمرحلتها الأولى

وقعت أمانة الأحساء، اليوم مذكرة شراكة وتعاون مع شركة الاتصالات السعودية لإطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "الواي – فاي" في المرافق العامة، وذلك حرصاً من الأمانة على تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المذكرة تتضمن بنودًا عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع، وذلك تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – أيدها الله-.

وأشار المهندس الملحم، إلى أن تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسوق القيصرية، وحديقة خادم الحرمين الشريفين، على أن يستفيد مشتركو الـ" stc" من الخدمة مجاناً على مدار الساعة، بينما ستتاح الساعتان الأولتين فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى.

أمانة الأحساء خدمة الواي فاي المرافق العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحساء.. إطلاق خدمة "الواي – فاي" في المرافق العامة
سبق

وقعت أمانة الأحساء، اليوم مذكرة شراكة وتعاون مع شركة الاتصالات السعودية لإطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "الواي – فاي" في المرافق العامة، وذلك حرصاً من الأمانة على تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المذكرة تتضمن بنودًا عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع، وذلك تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – أيدها الله-.

وأشار المهندس الملحم، إلى أن تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسوق القيصرية، وحديقة خادم الحرمين الشريفين، على أن يستفيد مشتركو الـ" stc" من الخدمة مجاناً على مدار الساعة، بينما ستتاح الساعتان الأولتين فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
03:49 PM

الأحساء.. إطلاق خدمة "الواي – فاي" في المرافق العامة

في منتزه الملك عبدالله البيئي وسوق القيصرية بمرحلتها الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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وقعت أمانة الأحساء، اليوم مذكرة شراكة وتعاون مع شركة الاتصالات السعودية لإطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "الواي – فاي" في المرافق العامة، وذلك حرصاً من الأمانة على تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن المذكرة تتضمن بنودًا عدة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين خدمةً للمجتمع، وذلك تجسيداً لأهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – أيدها الله-.

وأشار المهندس الملحم، إلى أن تفعيل الخدمة في مرحلتها الأولى سيكون في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسوق القيصرية، وحديقة خادم الحرمين الشريفين، على أن يستفيد مشتركو الـ" stc" من الخدمة مجاناً على مدار الساعة، بينما ستتاح الساعتان الأولتين فقط بصفة مجانية لمشتركي الشركات الأخرى.

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