وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم.

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من 8 ملايين ذياب الشمري سبق 2021-04-24 اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم. وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 04:32 PM

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة في المملكة يقترب من 8 ملايين عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق السعودية





A A A





2 مشاركة

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا المستجد" المعطاة في السعودية من ثمانية ملايين جرعة حتى اليوم.

وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم السبت، وبلغ عددها أكثر من "8,000,000" جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.