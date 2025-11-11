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الأخضر يرفع استعداده في معسكر الرياض .. تأهبًا لملاقاة جامايكا

تحضيرًا لتصفيات كأس العالم وآسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام FIFA خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر السعودي تدريباته اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً على الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يرفع استعداده في معسكر الرياض .. تأهبًا لملاقاة جامايكا
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام FIFA خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر السعودي تدريباته اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً على الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:26 AM

الأخضر يرفع استعداده في معسكر الرياض .. تأهبًا لملاقاة جامايكا

تحضيرًا لتصفيات كأس العالم وآسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام FIFA خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر السعودي تدريباته اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً على الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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