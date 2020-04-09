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"العبد العالي" طبيب ومتحدث تميز بالشفافية وحب الجمهور

الإيجاز والرد الوافي والمباشر على أسئلة الصحفيين والإعلاميين

نال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

وتمير "العبد العالي" بأسلوب الإيجاز والرد الوافي والمباشر على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بكل شفافية.

ولم يظهر الدكتور "العبد العالي" كمتحدث رسمي يعلن الإحصائيات والأرقام من خلال البيان الرسمي للوزارة، بل جذب الأبصار والأسماع بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث رسخت كلماته في الأذهان عندما وجه نداءً للمواطنين ليس من منطلق أنه متحدث رسمي للوزارة بل كطبيب وأخ وأب وكصديق قال فيه "أبقوا في منازلكم بقدر الإمكان".

يذكر أن الدكتور "العبد العالي" حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وعلى الماجستير عام 2004 من جامعة مانشستر من بريطانيا، وعلى الزمالة الدولية للكلية الأمريكية للأطباء علم الأمراض عام 2010، وحصل "العبد العالي" على جائزة المركز الأول لبحث علمي مقدم لأبحاث علم الأمراض بمستشفى الملك فيصل التخصصي عام 2007.

ويعد "العبد العالي" من الكفاءات الوطنية، حيث شغل منصب مدير عام الشؤون الصحية بالإحساء وجازان.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبد العالي" طبيب ومتحدث تميز بالشفافية وحب الجمهور
سبق

نال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

وتمير "العبد العالي" بأسلوب الإيجاز والرد الوافي والمباشر على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بكل شفافية.

ولم يظهر الدكتور "العبد العالي" كمتحدث رسمي يعلن الإحصائيات والأرقام من خلال البيان الرسمي للوزارة، بل جذب الأبصار والأسماع بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث رسخت كلماته في الأذهان عندما وجه نداءً للمواطنين ليس من منطلق أنه متحدث رسمي للوزارة بل كطبيب وأخ وأب وكصديق قال فيه "أبقوا في منازلكم بقدر الإمكان".

يذكر أن الدكتور "العبد العالي" حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وعلى الماجستير عام 2004 من جامعة مانشستر من بريطانيا، وعلى الزمالة الدولية للكلية الأمريكية للأطباء علم الأمراض عام 2010، وحصل "العبد العالي" على جائزة المركز الأول لبحث علمي مقدم لأبحاث علم الأمراض بمستشفى الملك فيصل التخصصي عام 2007.

ويعد "العبد العالي" من الكفاءات الوطنية، حيث شغل منصب مدير عام الشؤون الصحية بالإحساء وجازان.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:26 PM

"العبد العالي" طبيب ومتحدث تميز بالشفافية وحب الجمهور

الإيجاز والرد الوافي والمباشر على أسئلة الصحفيين والإعلاميين

A A A
يوسف سفر - الرياض
4
11,459

نال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

وتمير "العبد العالي" بأسلوب الإيجاز والرد الوافي والمباشر على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بكل شفافية.

ولم يظهر الدكتور "العبد العالي" كمتحدث رسمي يعلن الإحصائيات والأرقام من خلال البيان الرسمي للوزارة، بل جذب الأبصار والأسماع بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث رسخت كلماته في الأذهان عندما وجه نداءً للمواطنين ليس من منطلق أنه متحدث رسمي للوزارة بل كطبيب وأخ وأب وكصديق قال فيه "أبقوا في منازلكم بقدر الإمكان".

يذكر أن الدكتور "العبد العالي" حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب بجامعة الملك فيصل، وعلى الماجستير عام 2004 من جامعة مانشستر من بريطانيا، وعلى الزمالة الدولية للكلية الأمريكية للأطباء علم الأمراض عام 2010، وحصل "العبد العالي" على جائزة المركز الأول لبحث علمي مقدم لأبحاث علم الأمراض بمستشفى الملك فيصل التخصصي عام 2007.

ويعد "العبد العالي" من الكفاءات الوطنية، حيث شغل منصب مدير عام الشؤون الصحية بالإحساء وجازان.

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