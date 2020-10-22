النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري"

جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية في البلاد

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر "الحريري"، الذي استقالت حكومته قبل نحو عام؛ بسبب احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه لو نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يترأس فيها "الحريري"، الحكومة اللبنانية.

وفي مقدمة مهام "الحريري" العمل لقيادة لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات تساهم في عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان إلى أقصى حدّ.

سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري"
سبق

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر "الحريري"، الذي استقالت حكومته قبل نحو عام؛ بسبب احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه لو نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يترأس فيها "الحريري"، الحكومة اللبنانية.

وفي مقدمة مهام "الحريري" العمل لقيادة لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات تساهم في عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان إلى أقصى حدّ.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:23 PM

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مهمة صعبة في انتظار "الحريري"

جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية في البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,229

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر "الحريري"، الذي استقالت حكومته قبل نحو عام؛ بسبب احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه لو نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يترأس فيها "الحريري"، الحكومة اللبنانية.

وفي مقدمة مهام "الحريري" العمل لقيادة لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات تساهم في عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان إلى أقصى حدّ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,146
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,615
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة