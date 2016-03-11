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وزارة الطاقة توجه "أرامكو" برفع مستوى الطاقة القصوى إلى 13 مليون برميل يوميًّا

قالت: يحدد من قِبَل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي

أعلنت أرامكو السعودية، أنها تَلَقّت توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًّا.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، يحدد من قِبَل الدولة؛ وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37)، وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل، بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا؛ موضحة أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثرًا ماليًّا إيجابيًّا على المدى الطويل.

أرامكو أرامكو السعودية وزارة الطاقة تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الطاقة توجه "أرامكو" برفع مستوى الطاقة القصوى إلى 13 مليون برميل يوميًّا
سبق

أعلنت أرامكو السعودية، أنها تَلَقّت توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًّا.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، يحدد من قِبَل الدولة؛ وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37)، وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل، بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا؛ موضحة أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثرًا ماليًّا إيجابيًّا على المدى الطويل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:12 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:23 PM

وزارة الطاقة توجه "أرامكو" برفع مستوى الطاقة القصوى إلى 13 مليون برميل يوميًّا

قالت: يحدد من قِبَل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أرامكو السعودية، أنها تَلَقّت توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًّا.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، يحدد من قِبَل الدولة؛ وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37)، وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل، بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا؛ موضحة أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثرًا ماليًّا إيجابيًّا على المدى الطويل.

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