الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير تتواصل حتى 8 مساء

قال: مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.