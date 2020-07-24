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شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة

اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1286713306863013889

الجوازات

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شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة
سبق

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1286713306863013889

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
09:34 PM

شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة

اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
563

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1286713306863013889

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