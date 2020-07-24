واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة ذياب الشمري سبق 2020-07-24 تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة. واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ. https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1286713306863013889

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 09:34 PM

شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج





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تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة.

واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ.

https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1286713306863013889