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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
02:21 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
03:07 PM

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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305

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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