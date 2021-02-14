الرياض.. شرائح وقود مجانية لمركبات نقل المرضى بـ"إرادة"

فيما شكر "القحطاني" "بترولات" على هذا الدعم لدورها في استمرارية الخدمة

بدأ مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، في تركيب شرائح تعبئة الوقود بالمركبات المخصصة؛ لتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى النفسيين في منازلهم، وكذلك المخصصة لتقديم خدمة الرعاية النهارية التي تقوم بإحضار المرضى من منازلهم إلى المجمع للاستفادة من البرامج التأهيلية.

جاء ذلك بعد الاتفاقية المبرمة بين المجمع ومؤسسة "بترولات" للخدمات البترولية؛ في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع؛ حيث يبلغ عدد المركبات المستفيدة من هذه الشرائح 11 مركبة.

وقدّم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني"، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع والمرضى، الشكر لمؤسسة "بترولات" على هذا الدعم، والذي سيكون له دور كبير في استمرارية تقديم الخدمة للمستفيدين؛ سائلا الله العلي القدير أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

وكان المدير التنفيذي للمؤسسة منصور بن عبدالله المعارك، قد وقّع الاتفاقية عن بُعد؛ مؤكدًا الحرص على ما فيه خدمة المجتمع والتكامل مع مؤسساته.

يُذكر أن مجمع "إرادة" والصحة النفسية بالرياض، يقدم خدمات الرعاية الطبية والتأهيلية لمرضاه الموجودين في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية الذي يخدم المرضى النفسيين وهم في منازلهم، وبرنامج الرعاية النهارية الذي يقدم خدمات الرعاية التأهيلية لمرضاه المستقرين من خلال إحضارهم من منازلهم إلى المجمع وتنفيذ برامج متخصصة لهم، تزيد دافعيتهم العلاجية وتنمي المهارات الحياتية لديهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية 802 مريض ومريضة نفسيين، تمت زيارتهم خلال العام الماضي 10773 مرة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل الطبي النفسي والأنشطة 4368 مريضًا ومريضة نفسيين.