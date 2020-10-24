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في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها

كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.

جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها
سبق

كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.

جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
09:34 PM

في هذه الحالة يمكن إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.. تعرَّف عليها

A A A
محمد المواسي - جازان
3
9,434

كشفت وزارة التعليم عن إمكانية إجراء اختبار أعمال السنة الفترية أو الاختبارات النهائية في المدارس.

جاء ذلك ضمن بيانها الذي جاء فيه: "يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس".

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