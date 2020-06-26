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قبل رفع الحظر.. مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 16737 وخروجهم من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، ووفاة 87 حالة جديدة، وخروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس يرتفع إلى 16737 حالة حتى اليوم، وذلك قبل بدء الحكومة المصرية تنفيذ قرارات رفع الحظر وإعادة فتح البلاد مجدداً اعتباراً من غد السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ16737 متعافياً.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل رفع الحظر.. مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، ووفاة 87 حالة جديدة، وخروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس يرتفع إلى 16737 حالة حتى اليوم، وذلك قبل بدء الحكومة المصرية تنفيذ قرارات رفع الحظر وإعادة فتح البلاد مجدداً اعتباراً من غد السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ16737 متعافياً.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
11:04 PM

قبل رفع الحظر.. مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 16737 وخروجهم من مستشفيات العزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، ووفاة 87 حالة جديدة، وخروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس يرتفع إلى 16737 حالة حتى اليوم، وذلك قبل بدء الحكومة المصرية تنفيذ قرارات رفع الحظر وإعادة فتح البلاد مجدداً اعتباراً من غد السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ16737 متعافياً.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

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