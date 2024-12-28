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"صحة القنفذة" تفتتح مختبر الجزيئات الحيوية لفحص وتشخيص حالات "كورونا"

"العمري": يتم الكشف عن الحمض النووي للفيروس بتقنية " PCR " لتسريع النتائج

افتتح مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وبحضور الدكتور فيصل العويدي نائب المشرف العام للخدمات المخبرية بوزارة الصحة وفريق العمل المرافق له هذا اليوم مختبر الجزيئات الحيوية بهدف فحص وتشخيص كوفيد-19 "كورونا " بتقنية ( PCR ).

وقال "العمري" بأنه يتم الكشف عن وجود كورونا عن طريق البحث عن الحمض النووي للفيروس بتقنية البلمرة المتسلسة PCR والذي تهدف إلى تسريع عملية التشخيص وتقليل فترة الانتظار للنتائج.

وأكد على أنه يتم تجهيزه بأحدث التجهيزات، مع وجود جهاز استخلاص الحمض النووي للفيروس، لافتاً إلى أن اسم الجهاز هو (bioneer extraction machine ) وجهاز آخر للتأكد من نوع الفيروس واسمه (lightcycler 480II ROCH FOR detection )

وأشار "العمري" إلى أن إدارة المشاريع والشؤون الهندسية وإدارة المختبرات وبنوك الدم عملت منذ وقتٍ مبكّر في التسريع والعمل على تجهيز هذا المختبر ليتم تقديم من خلاله الخدمات الصحية، وهو إضافة إلى المختبرات السابقة بصحة القنفذة.

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"صحة القنفذة" تفتتح مختبر الجزيئات الحيوية لفحص وتشخيص حالات "كورونا"
سبق

افتتح مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وبحضور الدكتور فيصل العويدي نائب المشرف العام للخدمات المخبرية بوزارة الصحة وفريق العمل المرافق له هذا اليوم مختبر الجزيئات الحيوية بهدف فحص وتشخيص كوفيد-19 "كورونا " بتقنية ( PCR ).

وقال "العمري" بأنه يتم الكشف عن وجود كورونا عن طريق البحث عن الحمض النووي للفيروس بتقنية البلمرة المتسلسة PCR والذي تهدف إلى تسريع عملية التشخيص وتقليل فترة الانتظار للنتائج.

وأكد على أنه يتم تجهيزه بأحدث التجهيزات، مع وجود جهاز استخلاص الحمض النووي للفيروس، لافتاً إلى أن اسم الجهاز هو (bioneer extraction machine ) وجهاز آخر للتأكد من نوع الفيروس واسمه (lightcycler 480II ROCH FOR detection )

وأشار "العمري" إلى أن إدارة المشاريع والشؤون الهندسية وإدارة المختبرات وبنوك الدم عملت منذ وقتٍ مبكّر في التسريع والعمل على تجهيز هذا المختبر ليتم تقديم من خلاله الخدمات الصحية، وهو إضافة إلى المختبرات السابقة بصحة القنفذة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:17 PM

"صحة القنفذة" تفتتح مختبر الجزيئات الحيوية لفحص وتشخيص حالات "كورونا"

"العمري": يتم الكشف عن الحمض النووي للفيروس بتقنية " PCR " لتسريع النتائج

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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افتتح مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري وبحضور الدكتور فيصل العويدي نائب المشرف العام للخدمات المخبرية بوزارة الصحة وفريق العمل المرافق له هذا اليوم مختبر الجزيئات الحيوية بهدف فحص وتشخيص كوفيد-19 "كورونا " بتقنية ( PCR ).

وقال "العمري" بأنه يتم الكشف عن وجود كورونا عن طريق البحث عن الحمض النووي للفيروس بتقنية البلمرة المتسلسة PCR والذي تهدف إلى تسريع عملية التشخيص وتقليل فترة الانتظار للنتائج.

وأكد على أنه يتم تجهيزه بأحدث التجهيزات، مع وجود جهاز استخلاص الحمض النووي للفيروس، لافتاً إلى أن اسم الجهاز هو (bioneer extraction machine ) وجهاز آخر للتأكد من نوع الفيروس واسمه (lightcycler 480II ROCH FOR detection )

وأشار "العمري" إلى أن إدارة المشاريع والشؤون الهندسية وإدارة المختبرات وبنوك الدم عملت منذ وقتٍ مبكّر في التسريع والعمل على تجهيز هذا المختبر ليتم تقديم من خلاله الخدمات الصحية، وهو إضافة إلى المختبرات السابقة بصحة القنفذة.

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