رُزق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد بن سعد الكريديس، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عبدالعزيز" لينضم لأخيه "سعد"، جعلهما الله، من مواليد السعادة والصالحين البارين بوالديهما.
متحدث شرطة الرياض يُرزق بـ"عبدالعزيز"
رُزق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد بن سعد الكريديس، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عبدالعزيز" لينضم لأخيه "سعد"، جعلهما الله، من مواليد السعادة والصالحين البارين بوالديهما.
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متحدث شرطة الرياض يُرزق بـ"عبدالعزيز"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-07
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:28 PM
متحدث شرطة الرياض يُرزق بـ"عبدالعزيز"
رُزق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد بن سعد الكريديس، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عبدالعزيز" لينضم لأخيه "سعد"، جعلهما الله، من مواليد السعادة والصالحين البارين بوالديهما.
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