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"فيسبوك" تزيل مجموعات مناهضة للقاحات في أمريكا: تسعى لتحويل الاحتجاجات إلى "نقود" في جيوبهم

أعلن موقع "فيسبوك" عن إزالته مجموعات داعمة للاحتجاجات المناهضة للقاحات فيروس كورونا المستجد، لأنها مدارة من قبل محتالين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إنها أزالت عددًا من مجموعات "قافلة الحرية" الأمريكية المناهضة للقاحات، بعدما اكتشفت أنه يديرها محتالون من فيتنام وبنجلاديش ورومانيا ودول أخرى.

ولفتت "فيسبوك" إلى أن العديد من المجموعات غيرت أسماءها حاليًا، واستخدمت أسماء مثل "سائق شاحنة" أو "حرية" أو قافلة، للاستفادة من الاهتمام المفاجئ بالتجمعات التي تحدث عبر الحدود الأمريكية الكندية.

وتضمنت العديد من تلك الصفحات نفسها روابط لمواقع إلكترونية تبيع سلعًا مؤيدة لترامب ومضادة للقاحات، بحسب "فيسبوك".

وتابع متحدث "ميتا" قائلاً: "في الوقت نفسه، كانت معظم الحسابات التي شاركت في تلك المجموعات مرتبطة بأشخاص حقيقيين، وبالتالي لديك موقف يحاول فيه اللاعبون الأجانب تحويل الأفراد المتطرفين إلى نقود وأرباح في جيوبهم على حساب مخاوف الناس".

ومضى بقوله: "التعبير عن معارضة التفويضات الحكومية لا يتعارض مع سياسات ميتا، ومع ذلك، فقد أزلنا مجموعات وصفحات متعددة لانتهاكنا المتكرر لسياساتنا التي تحظر المحتوى الفيروسي المدار من بلدان مختلفة".


وأتم بقوله: "خلال الأسبوع الماضي، أزلنا المجموعات والصفحات التي يديرها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها من بلدان مختلفة حول العالم والذين استخدموا أساليب مسيئة لتضليل الأشخاص حول أصل وشعبية المحتوى الخاص بهم لدفعهم إلى مواقع الويب خارج النظام الأساسي لتحقيق الدخل من النقرات على الإعلانات ."

موقع فيسبوك

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"فيسبوك" تزيل مجموعات مناهضة للقاحات في أمريكا: تسعى لتحويل الاحتجاجات إلى "نقود" في جيوبهم
سبق

أعلن موقع "فيسبوك" عن إزالته مجموعات داعمة للاحتجاجات المناهضة للقاحات فيروس كورونا المستجد، لأنها مدارة من قبل محتالين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إنها أزالت عددًا من مجموعات "قافلة الحرية" الأمريكية المناهضة للقاحات، بعدما اكتشفت أنه يديرها محتالون من فيتنام وبنجلاديش ورومانيا ودول أخرى.

ولفتت "فيسبوك" إلى أن العديد من المجموعات غيرت أسماءها حاليًا، واستخدمت أسماء مثل "سائق شاحنة" أو "حرية" أو قافلة، للاستفادة من الاهتمام المفاجئ بالتجمعات التي تحدث عبر الحدود الأمريكية الكندية.

وتضمنت العديد من تلك الصفحات نفسها روابط لمواقع إلكترونية تبيع سلعًا مؤيدة لترامب ومضادة للقاحات، بحسب "فيسبوك".

وتابع متحدث "ميتا" قائلاً: "في الوقت نفسه، كانت معظم الحسابات التي شاركت في تلك المجموعات مرتبطة بأشخاص حقيقيين، وبالتالي لديك موقف يحاول فيه اللاعبون الأجانب تحويل الأفراد المتطرفين إلى نقود وأرباح في جيوبهم على حساب مخاوف الناس".

ومضى بقوله: "التعبير عن معارضة التفويضات الحكومية لا يتعارض مع سياسات ميتا، ومع ذلك، فقد أزلنا مجموعات وصفحات متعددة لانتهاكنا المتكرر لسياساتنا التي تحظر المحتوى الفيروسي المدار من بلدان مختلفة".


وأتم بقوله: "خلال الأسبوع الماضي، أزلنا المجموعات والصفحات التي يديرها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها من بلدان مختلفة حول العالم والذين استخدموا أساليب مسيئة لتضليل الأشخاص حول أصل وشعبية المحتوى الخاص بهم لدفعهم إلى مواقع الويب خارج النظام الأساسي لتحقيق الدخل من النقرات على الإعلانات ."

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:48 PM

"فيسبوك" تزيل مجموعات مناهضة للقاحات في أمريكا: تسعى لتحويل الاحتجاجات إلى "نقود" في جيوبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موقع "فيسبوك" عن إزالته مجموعات داعمة للاحتجاجات المناهضة للقاحات فيروس كورونا المستجد، لأنها مدارة من قبل محتالين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إنها أزالت عددًا من مجموعات "قافلة الحرية" الأمريكية المناهضة للقاحات، بعدما اكتشفت أنه يديرها محتالون من فيتنام وبنجلاديش ورومانيا ودول أخرى.

ولفتت "فيسبوك" إلى أن العديد من المجموعات غيرت أسماءها حاليًا، واستخدمت أسماء مثل "سائق شاحنة" أو "حرية" أو قافلة، للاستفادة من الاهتمام المفاجئ بالتجمعات التي تحدث عبر الحدود الأمريكية الكندية.

وتضمنت العديد من تلك الصفحات نفسها روابط لمواقع إلكترونية تبيع سلعًا مؤيدة لترامب ومضادة للقاحات، بحسب "فيسبوك".

وتابع متحدث "ميتا" قائلاً: "في الوقت نفسه، كانت معظم الحسابات التي شاركت في تلك المجموعات مرتبطة بأشخاص حقيقيين، وبالتالي لديك موقف يحاول فيه اللاعبون الأجانب تحويل الأفراد المتطرفين إلى نقود وأرباح في جيوبهم على حساب مخاوف الناس".

ومضى بقوله: "التعبير عن معارضة التفويضات الحكومية لا يتعارض مع سياسات ميتا، ومع ذلك، فقد أزلنا مجموعات وصفحات متعددة لانتهاكنا المتكرر لسياساتنا التي تحظر المحتوى الفيروسي المدار من بلدان مختلفة".


وأتم بقوله: "خلال الأسبوع الماضي، أزلنا المجموعات والصفحات التي يديرها مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها من بلدان مختلفة حول العالم والذين استخدموا أساليب مسيئة لتضليل الأشخاص حول أصل وشعبية المحتوى الخاص بهم لدفعهم إلى مواقع الويب خارج النظام الأساسي لتحقيق الدخل من النقرات على الإعلانات ."

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