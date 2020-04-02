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مستشفى أحد المسارحة العام يوصل الدواء لمنازل المرضى

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

أطلق مستشفى "أحد المسارحة العام" بمنطقة جازان، ممثلًا في قسمَي الرعاية الصيدلية، والرعاية المنزلية؛ مبادرة "دوائك يوصلك لبيتك"، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى توصيل أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية إلى المحتاجين إليها في منازلهم، دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم: 0542143222 لقسم الصيدلية، والرقم 0173196609 لقسم الرعاية المنزلية، ويوضح فيها الاسم بكتابته كاملًا، والعمر، ورقم الملف، واسم الدواء المستخدم، ورقم التواصل، إضافة إلى إرسال الموقع، من ثَم يتم التواصل مع الشخص المستفيد، وتوصيل الدواء إليه في المنزل.

وقالت الإدارة: إن المبادرة تأتي من باب الحرص على سلامة المصابين بالأمراض المزمنة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، من عدوى فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى أحد المسارحة العام يوصل الدواء لمنازل المرضى
سبق

أطلق مستشفى "أحد المسارحة العام" بمنطقة جازان، ممثلًا في قسمَي الرعاية الصيدلية، والرعاية المنزلية؛ مبادرة "دوائك يوصلك لبيتك"، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى توصيل أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية إلى المحتاجين إليها في منازلهم، دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم: 0542143222 لقسم الصيدلية، والرقم 0173196609 لقسم الرعاية المنزلية، ويوضح فيها الاسم بكتابته كاملًا، والعمر، ورقم الملف، واسم الدواء المستخدم، ورقم التواصل، إضافة إلى إرسال الموقع، من ثَم يتم التواصل مع الشخص المستفيد، وتوصيل الدواء إليه في المنزل.

وقالت الإدارة: إن المبادرة تأتي من باب الحرص على سلامة المصابين بالأمراض المزمنة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، من عدوى فيروس كورونا المستجد.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:45 PM

مستشفى أحد المسارحة العام يوصل الدواء لمنازل المرضى

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلق مستشفى "أحد المسارحة العام" بمنطقة جازان، ممثلًا في قسمَي الرعاية الصيدلية، والرعاية المنزلية؛ مبادرة "دوائك يوصلك لبيتك"، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى توصيل أدوية الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية إلى المحتاجين إليها في منازلهم، دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم: 0542143222 لقسم الصيدلية، والرقم 0173196609 لقسم الرعاية المنزلية، ويوضح فيها الاسم بكتابته كاملًا، والعمر، ورقم الملف، واسم الدواء المستخدم، ورقم التواصل، إضافة إلى إرسال الموقع، من ثَم يتم التواصل مع الشخص المستفيد، وتوصيل الدواء إليه في المنزل.

وقالت الإدارة: إن المبادرة تأتي من باب الحرص على سلامة المصابين بالأمراض المزمنة، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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