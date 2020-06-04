أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس. ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660. وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.

حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-04 أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.



ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.



وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.





04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:00 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133 عدد الإصابات بلغ 240.660





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أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.



ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.



وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.





