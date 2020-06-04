النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133

عدد الإصابات بلغ 240.660

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.

ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133
سبق

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.

ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.


04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:00 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في إسبانيا ترتفع إلى 27.133

عدد الإصابات بلغ 240.660

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
187

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 27133 اليوم (الخميس)، بزيادة خمس حالات عن المسجلة أمس.

ووفقًا لـ"رويترز": توقفت الوزارة عن الكشف عن عدد الوفيات اليومي، لكنها أشارت إلى أن 56 شخصًا توفوا بالفيروس خلال السبعة أيام الماضية، وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 195 عن أمس ليصل إلى 240660.

وتتبع إسبانيا منهجًا جديدًا لتسجيل الوفيات وحالات الإصابة؛ مما يؤدي إلى تغير في إحصاءاتها ومراجعات متكررة للبيانات، وهو ما يحذر مسؤولون من أنه سيستمر لبعض الوقت على الأرجح.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة