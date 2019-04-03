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طريق "إبراهيم الخليل" بمكة .. حوادث مستمرة وحلول غائبة

آخرها تصادم بين مركبة صغيرة وقلاب والجهات المعنية تباشر

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، اليوم، حادث تصادمٍ بين مركبتيْن بسبب أكوام الرمال التي تحاصر الطريق وافتقاره للصيانة، واقتصر الحادث فقط على تلفيات في المركبات دون إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات المعنية -قبل ساعة- حادث تصادم بين مركبة صغيرة وقلاب على طريق إبراهيم الخليل؛ الممتد حتى مخططات جنوب مكة، بالتحديد مقابل مخطط 7، ونتج عنه تلفيات في المركبتيْن فيما لم يُصب أحدٌ بأذى.

وجدّد الأهالي مع مواصلة الحوادث التي يشهدها الطريق، مطالبهم للجهات المختصة، بوضع حدٍّ لتلك الحوادث، وإيجاد حلولٍ جذرية، من إنارة وتوسعة للطريق وإزالة أكوام الرمال، مشيرين إلى أن الطريق نفسه لايزال يشهد حوادث مرورية مستمرة دون تحرك من الجهات المعنية في انتشالهم من الوضع الذي يعيشونه مع الطريق.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق يُعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طريق "إبراهيم الخليل" بمكة .. حوادث مستمرة وحلول غائبة
سبق

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، اليوم، حادث تصادمٍ بين مركبتيْن بسبب أكوام الرمال التي تحاصر الطريق وافتقاره للصيانة، واقتصر الحادث فقط على تلفيات في المركبات دون إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات المعنية -قبل ساعة- حادث تصادم بين مركبة صغيرة وقلاب على طريق إبراهيم الخليل؛ الممتد حتى مخططات جنوب مكة، بالتحديد مقابل مخطط 7، ونتج عنه تلفيات في المركبتيْن فيما لم يُصب أحدٌ بأذى.

وجدّد الأهالي مع مواصلة الحوادث التي يشهدها الطريق، مطالبهم للجهات المختصة، بوضع حدٍّ لتلك الحوادث، وإيجاد حلولٍ جذرية، من إنارة وتوسعة للطريق وإزالة أكوام الرمال، مشيرين إلى أن الطريق نفسه لايزال يشهد حوادث مرورية مستمرة دون تحرك من الجهات المعنية في انتشالهم من الوضع الذي يعيشونه مع الطريق.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق يُعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:42 AM

طريق "إبراهيم الخليل" بمكة .. حوادث مستمرة وحلول غائبة

آخرها تصادم بين مركبة صغيرة وقلاب والجهات المعنية تباشر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
9,175

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، اليوم، حادث تصادمٍ بين مركبتيْن بسبب أكوام الرمال التي تحاصر الطريق وافتقاره للصيانة، واقتصر الحادث فقط على تلفيات في المركبات دون إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات المعنية -قبل ساعة- حادث تصادم بين مركبة صغيرة وقلاب على طريق إبراهيم الخليل؛ الممتد حتى مخططات جنوب مكة، بالتحديد مقابل مخطط 7، ونتج عنه تلفيات في المركبتيْن فيما لم يُصب أحدٌ بأذى.

وجدّد الأهالي مع مواصلة الحوادث التي يشهدها الطريق، مطالبهم للجهات المختصة، بوضع حدٍّ لتلك الحوادث، وإيجاد حلولٍ جذرية، من إنارة وتوسعة للطريق وإزالة أكوام الرمال، مشيرين إلى أن الطريق نفسه لايزال يشهد حوادث مرورية مستمرة دون تحرك من الجهات المعنية في انتشالهم من الوضع الذي يعيشونه مع الطريق.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق يُعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.

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