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شاهد.. "خضراء الأفلاج" تنجح في إكثار شجرة "البان العربي"

بالهدار عن طريق التعقيل

نجحت رابطة الأفلاج الخضراء، التابعة للجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع بلدية الهدار، في الإكثار من شجرة البان العربي الموجودة في الأفلاج، بالهدار عن طريق التعقيل.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، لـ"سبق": قام عضو الرابطة عبدالله الصخابرة، قبل شهر تقريباً، بجمع بذور البان أو ما يسمى المورنقا العربية، وقص بعض الأغصان الصغيرة كعقل لزراعتها في مشتل بلدية الهدار التي يعمل بها وبالفعل وقام باستنباتها.

وأضاف: لم نتوقع نجاح التعقيل العادي للشجرة لاشتهار تكاثرها عن طريق البذور، لكن بالفعل نجحت التجربة.

وتابع: أهمية نجاح هذه التجربة أننا نستطيع الإكثار من هذه الشجرة دون انتظار البذور التي قد يسبقنا إليها المهتمين بهذا النوع أو لا تكون ناضجة ليصلح استنباتها أو قد تكون تالفة.

ولفت إلى أن الأشجار الأم التي جُمِعت منها البذور والعُقل هي أشجار صحراوية نمت طبيعياً أعمارها تجاوزت 300 عام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "خضراء الأفلاج" تنجح في إكثار شجرة "البان العربي"
سبق

نجحت رابطة الأفلاج الخضراء، التابعة للجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع بلدية الهدار، في الإكثار من شجرة البان العربي الموجودة في الأفلاج، بالهدار عن طريق التعقيل.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، لـ"سبق": قام عضو الرابطة عبدالله الصخابرة، قبل شهر تقريباً، بجمع بذور البان أو ما يسمى المورنقا العربية، وقص بعض الأغصان الصغيرة كعقل لزراعتها في مشتل بلدية الهدار التي يعمل بها وبالفعل وقام باستنباتها.

وأضاف: لم نتوقع نجاح التعقيل العادي للشجرة لاشتهار تكاثرها عن طريق البذور، لكن بالفعل نجحت التجربة.

وتابع: أهمية نجاح هذه التجربة أننا نستطيع الإكثار من هذه الشجرة دون انتظار البذور التي قد يسبقنا إليها المهتمين بهذا النوع أو لا تكون ناضجة ليصلح استنباتها أو قد تكون تالفة.

ولفت إلى أن الأشجار الأم التي جُمِعت منها البذور والعُقل هي أشجار صحراوية نمت طبيعياً أعمارها تجاوزت 300 عام.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:15 PM

شاهد.. "خضراء الأفلاج" تنجح في إكثار شجرة "البان العربي"

بالهدار عن طريق التعقيل

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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نجحت رابطة الأفلاج الخضراء، التابعة للجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع بلدية الهدار، في الإكثار من شجرة البان العربي الموجودة في الأفلاج، بالهدار عن طريق التعقيل.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، لـ"سبق": قام عضو الرابطة عبدالله الصخابرة، قبل شهر تقريباً، بجمع بذور البان أو ما يسمى المورنقا العربية، وقص بعض الأغصان الصغيرة كعقل لزراعتها في مشتل بلدية الهدار التي يعمل بها وبالفعل وقام باستنباتها.

وأضاف: لم نتوقع نجاح التعقيل العادي للشجرة لاشتهار تكاثرها عن طريق البذور، لكن بالفعل نجحت التجربة.

وتابع: أهمية نجاح هذه التجربة أننا نستطيع الإكثار من هذه الشجرة دون انتظار البذور التي قد يسبقنا إليها المهتمين بهذا النوع أو لا تكون ناضجة ليصلح استنباتها أو قد تكون تالفة.

ولفت إلى أن الأشجار الأم التي جُمِعت منها البذور والعُقل هي أشجار صحراوية نمت طبيعياً أعمارها تجاوزت 300 عام.

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