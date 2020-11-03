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تم بلاغ المخالطين للاعب في "ديربي جدة".. إصابة "القرني" بفيروس كورونا

أصيب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فواز القرني بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه تم تبليغ المخالطين لـ"القرني"، من لاعبي فريقه "الاتحاد" و"الأهلي" قبل وبعد مباراة الديربي؛ لأخذ احتياطاتهم بإجراء فحص كورونا.

وكان "القرني" ضمن قائمة فريقه الاحتياطية في مباراة الأهلي الأخيرة التي أقيمت السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة (جولة رئاسة العشرين)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تم بلاغ المخالطين للاعب في "ديربي جدة".. إصابة "القرني" بفيروس كورونا
سبق

أصيب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فواز القرني بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه تم تبليغ المخالطين لـ"القرني"، من لاعبي فريقه "الاتحاد" و"الأهلي" قبل وبعد مباراة الديربي؛ لأخذ احتياطاتهم بإجراء فحص كورونا.

وكان "القرني" ضمن قائمة فريقه الاحتياطية في مباراة الأهلي الأخيرة التي أقيمت السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة (جولة رئاسة العشرين)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:02 PM

تم بلاغ المخالطين للاعب في "ديربي جدة".. إصابة "القرني" بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصيب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فواز القرني بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه تم تبليغ المخالطين لـ"القرني"، من لاعبي فريقه "الاتحاد" و"الأهلي" قبل وبعد مباراة الديربي؛ لأخذ احتياطاتهم بإجراء فحص كورونا.

وكان "القرني" ضمن قائمة فريقه الاحتياطية في مباراة الأهلي الأخيرة التي أقيمت السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة (جولة رئاسة العشرين)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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