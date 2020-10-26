"تعليم مكة" تفعّل الأسبوع الخليجي للصحة المدرسية

لرفع الوعي ضد المخاطر الصحية في المجتمع المدرسي

فعّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرّمة، اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان الأسبوع الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب.

ويهدف البرنامج المنفّذ في إدارة التدريب والابتعاث إلى التعريف بالمشكلات الصحية وكيفية التعامل معها، وتعزيز ورفع الوعي الصحي ضد المخاطر الصحية في المجتمع المدرسي، وإكساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم، والارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي.

وشمل توضيح القواعد وأساليب العودة الآمنة للمدارس، وبرنامج التطعيمات وطرق وأساليب مكافحة السمنة والتنمّر، وأهمية النشاط البدني والصحة النفسية.