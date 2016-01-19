استئصال أورام الغشاء البريتوني بتقنية HIPEC لمريضة في نجران

الحالة خضعت لجلسات العلاج الكيماوي المسخن عن طريق الروبوت

نجح الفريق الطبي في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنهاء معاناة مريضة تعاني أوراماً سرطانية منتشرة داخل الغشاء البريتوني .

وأوضحت "صحة نجران" أن الفحوصات الطبية التي أُجريت أظهرت وجود أورام في الغشاء البريتوني وتوافقت آراء الفريق الطبي على إجراء عملية جراحية.

وتمكّن الفريق الطبي المختص في المركز من استئصال جميع الأورام، وإخضاع المريضة لجلسات العلاج الكيماوي المسخن عن طريق الروبوت، وتكللت العملية بالنجاح، والمريضة تمر بمرحلة التعافي، وتتمتع بصحة جيدة، بعد مغادرتها المستشفى وإعطائها البرنامج العلاجي.