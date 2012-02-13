روسيا تطرد غواصة أميركية تسللت إلى مياهها الإقليمية في المحيط الهادئ

بثت إليها رسالة تحذيرية تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أميركية من طراز فيرجينا خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل.

وذكرت الوزارة أن "المدمرة الروسية مارشال شابوشنيكوف، بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـالصعود إلى السطح، وبعد رفضها، استخدمت وسائل لم تحدد لإجبار الغواصة على مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة"، وفقاً لـ"فرانس 24".