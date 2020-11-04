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"سابك" شريكاً استراتيجياً لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية

منصة لتعريف رواد الأعمال بدور مبادرة "نساند" وجذب الاستثمار المحلي والخارجي

تشارك "سابك" في "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار إسهامها في تنمية المحتوى المحلي ودعم الاستثمارات الصناعية.

وتعد مبادرة سابك الوطنية "نساند" شريكا استراتيجيا لهذا الحدث، حيث يتكامل مع أهداف الشركة في تمكين رؤية 2030، كما يمثل منصة لتعريف رواد الأعمال والمستثمرين بدور المبادرة في خدمة المشاريع الناشئة، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وعقد الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة.

وتشارك وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" في الملتقى الذي يقام عبر برنامج (زوم) ويستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال، من خلال تسليط الضوء على عدة محاور منها: المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة، الحلول اللوجستية والتشريعات المحفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة، التمويل وزيادة رؤوس الأموال، وآليات التقييم.

ويتيح الملتقى للمشاركين التعرف على مبادرة "نساند" التي تعد أول محرك متكامل لتوطين الصناعة، وعلى دورها في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع، عبر أربع بوابات هي: "انتماء"، و"داعم"، و"تمكين التمويل"، و"مؤهل"، حيث أسهمت المبادرة منذ إطلاقها مطلع العام 2018 في اعتماد عدد من الاستثمارات الواعدة وتخريج رواد أعمال مؤهلين وخلق فرص عمل جديدة بما يعزز قدرات النمو في القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن (سابك) حققت في العام 2017م جائزة أفضل داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما أنشأت شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، كأول صندوق استثماري مستقل يعمل تحت مظلة مبادرتها الوطنية "نساند" وذلك بهدف استكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية الصناعية من خلال الشراكة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إنجاحها واستدامتها.

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"سابك" شريكاً استراتيجياً لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية
سبق

تشارك "سابك" في "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار إسهامها في تنمية المحتوى المحلي ودعم الاستثمارات الصناعية.

وتعد مبادرة سابك الوطنية "نساند" شريكا استراتيجيا لهذا الحدث، حيث يتكامل مع أهداف الشركة في تمكين رؤية 2030، كما يمثل منصة لتعريف رواد الأعمال والمستثمرين بدور المبادرة في خدمة المشاريع الناشئة، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وعقد الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة.

وتشارك وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" في الملتقى الذي يقام عبر برنامج (زوم) ويستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال، من خلال تسليط الضوء على عدة محاور منها: المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة، الحلول اللوجستية والتشريعات المحفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة، التمويل وزيادة رؤوس الأموال، وآليات التقييم.

ويتيح الملتقى للمشاركين التعرف على مبادرة "نساند" التي تعد أول محرك متكامل لتوطين الصناعة، وعلى دورها في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع، عبر أربع بوابات هي: "انتماء"، و"داعم"، و"تمكين التمويل"، و"مؤهل"، حيث أسهمت المبادرة منذ إطلاقها مطلع العام 2018 في اعتماد عدد من الاستثمارات الواعدة وتخريج رواد أعمال مؤهلين وخلق فرص عمل جديدة بما يعزز قدرات النمو في القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن (سابك) حققت في العام 2017م جائزة أفضل داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما أنشأت شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، كأول صندوق استثماري مستقل يعمل تحت مظلة مبادرتها الوطنية "نساند" وذلك بهدف استكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية الصناعية من خلال الشراكة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إنجاحها واستدامتها.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
05:06 PM

"سابك" شريكاً استراتيجياً لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشرقية

منصة لتعريف رواد الأعمال بدور مبادرة "نساند" وجذب الاستثمار المحلي والخارجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك "سابك" في "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار إسهامها في تنمية المحتوى المحلي ودعم الاستثمارات الصناعية.

وتعد مبادرة سابك الوطنية "نساند" شريكا استراتيجيا لهذا الحدث، حيث يتكامل مع أهداف الشركة في تمكين رؤية 2030، كما يمثل منصة لتعريف رواد الأعمال والمستثمرين بدور المبادرة في خدمة المشاريع الناشئة، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة إلى تأهيل الكوادر وعقد الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة.

وتشارك وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" في الملتقى الذي يقام عبر برنامج (زوم) ويستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال، من خلال تسليط الضوء على عدة محاور منها: المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة، الحلول اللوجستية والتشريعات المحفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة، التمويل وزيادة رؤوس الأموال، وآليات التقييم.

ويتيح الملتقى للمشاركين التعرف على مبادرة "نساند" التي تعد أول محرك متكامل لتوطين الصناعة، وعلى دورها في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع، عبر أربع بوابات هي: "انتماء"، و"داعم"، و"تمكين التمويل"، و"مؤهل"، حيث أسهمت المبادرة منذ إطلاقها مطلع العام 2018 في اعتماد عدد من الاستثمارات الواعدة وتخريج رواد أعمال مؤهلين وخلق فرص عمل جديدة بما يعزز قدرات النمو في القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن (سابك) حققت في العام 2017م جائزة أفضل داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كما أنشأت شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، كأول صندوق استثماري مستقل يعمل تحت مظلة مبادرتها الوطنية "نساند" وذلك بهدف استكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية الصناعية من خلال الشراكة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إنجاحها واستدامتها.

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