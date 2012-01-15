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"حمدالله": هدفنا تحقيق لقب الدوري.. واحتفاليتي لم أقصد أحدًا بها

جدَّد علاقته مع الشباك في أول مشاركة له مع الاتحاد

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، إنه لا يهتم بلقب هداف الدوري، وإن الأهم هو حصول فريقه على لقب الدوري.

جاء ذلك بعد مشاركة "حمدالله" مع فريقه الجديد الاتحاد أمام الرائد اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي من خلالها حضر "حمدالله" بأول أهدافه، وكسب الأصفر المباراة 2/ 1.

وتابع المغربي في حديثه للناقل الحصري بعد المباراة: "الحمد لله، حققنا الانتصار في مباراة مهمة أمام فريق صعب، ولم أفقد حساسية الأهداف، وما زالت موجودة لدي، وخصوصًا أن الاتحاد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، سواء على صعيد الأجانب أو المحليين، وأي لاعب يلعب معهم سيندمج سريعًا، وأتيت للاتحاد لتقديم الإضافة".

وقال "حمدالله" عن احتفاليته بعد إحرازه هدفه الأول بقميص الاتحاد ومَن المقصود بها: "احتفاليتي لم أقصد أحدًا بها، وهذه احتفاليتي دائمًا، وستشاهدونها كثيرًا خلال المباريات المقبلة. وأشكر جماهير الاتحاد على تفاعلها ودعمها لي، وأنتظرهم في جدة".

الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله": هدفنا تحقيق لقب الدوري.. واحتفاليتي لم أقصد أحدًا بها
سبق

قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، إنه لا يهتم بلقب هداف الدوري، وإن الأهم هو حصول فريقه على لقب الدوري.

جاء ذلك بعد مشاركة "حمدالله" مع فريقه الجديد الاتحاد أمام الرائد اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي من خلالها حضر "حمدالله" بأول أهدافه، وكسب الأصفر المباراة 2/ 1.

وتابع المغربي في حديثه للناقل الحصري بعد المباراة: "الحمد لله، حققنا الانتصار في مباراة مهمة أمام فريق صعب، ولم أفقد حساسية الأهداف، وما زالت موجودة لدي، وخصوصًا أن الاتحاد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، سواء على صعيد الأجانب أو المحليين، وأي لاعب يلعب معهم سيندمج سريعًا، وأتيت للاتحاد لتقديم الإضافة".

وقال "حمدالله" عن احتفاليته بعد إحرازه هدفه الأول بقميص الاتحاد ومَن المقصود بها: "احتفاليتي لم أقصد أحدًا بها، وهذه احتفاليتي دائمًا، وستشاهدونها كثيرًا خلال المباريات المقبلة. وأشكر جماهير الاتحاد على تفاعلها ودعمها لي، وأنتظرهم في جدة".

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
09:26 PM

"حمدالله": هدفنا تحقيق لقب الدوري.. واحتفاليتي لم أقصد أحدًا بها

جدَّد علاقته مع الشباك في أول مشاركة له مع الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، إنه لا يهتم بلقب هداف الدوري، وإن الأهم هو حصول فريقه على لقب الدوري.

جاء ذلك بعد مشاركة "حمدالله" مع فريقه الجديد الاتحاد أمام الرائد اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي من خلالها حضر "حمدالله" بأول أهدافه، وكسب الأصفر المباراة 2/ 1.

وتابع المغربي في حديثه للناقل الحصري بعد المباراة: "الحمد لله، حققنا الانتصار في مباراة مهمة أمام فريق صعب، ولم أفقد حساسية الأهداف، وما زالت موجودة لدي، وخصوصًا أن الاتحاد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، سواء على صعيد الأجانب أو المحليين، وأي لاعب يلعب معهم سيندمج سريعًا، وأتيت للاتحاد لتقديم الإضافة".

وقال "حمدالله" عن احتفاليته بعد إحرازه هدفه الأول بقميص الاتحاد ومَن المقصود بها: "احتفاليتي لم أقصد أحدًا بها، وهذه احتفاليتي دائمًا، وستشاهدونها كثيرًا خلال المباريات المقبلة. وأشكر جماهير الاتحاد على تفاعلها ودعمها لي، وأنتظرهم في جدة".

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