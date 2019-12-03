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"أمير تبوك" يلتقي أهالي المنطقة ومديري الإدارات الحكومية في الجلسة الأسبوعية

طرق عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني؛ رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً في حديثه للمواطنين إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوّهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميّز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

أمير تبوك أهالي المنطقة الجلسة الأسبوعية القصر الحكومي بتبوك.

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"أمير تبوك" يلتقي أهالي المنطقة ومديري الإدارات الحكومية في الجلسة الأسبوعية
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني؛ رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً في حديثه للمواطنين إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوّهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميّز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
01:08 PM

"أمير تبوك" يلتقي أهالي المنطقة ومديري الإدارات الحكومية في الجلسة الأسبوعية

طرق عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني؛ رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً في حديثه للمواطنين إلى عديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, منوّهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميّز مجتمعنا، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

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