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"طقس العرب": هذا هو المسار المتوقع لأسراب الجراد خلال الـ 24 ساعة القادمة

قام بدراسة سريعة للمعطيات الجوية التي تتحكم بشكل مباشر بحركة أسراب الجراد

توقُع موقع طقس العرب، أن يتحرك الجراد خلال الساعات القليلة المقبلة نحو صحراء الربع الخالي ثم إلى اليمن، وذلك نتيجة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد مباشرة نحو هذه المناطق.

وكان أسراب الجراد قد بدأ اليوم باجتياح الدمام والخبر، حيث قام فريق التنبؤات في طقس العرب بدراسة سريعة للمعطيات الجوية التي تتحكم بشكل مباشر بحركة أسراب الجراد وتحركه من منطقة إلى أخرى.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق التنبؤات فمن المتوقع أن يتحرك الجراد سريعاً خلال الساعات القليلة القادمة نحو صحراء الربع الخالي ثم اليمن، وذلك كنتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد بشكل مباشر نحو هذه المناطق.

وعن كيفية تحكم الطقس بنمو وحركة الجراد أكد موقع "طقس العرب" أن حركة الرياح وسرعتها لها دور في تحرك أسراب الجراد بشكل دائم وتلعب سرعة الرياح دوراً هاماً في سرعة انتقاله من منطقة إلى أخرى، وبشكلٍ عام فإننا هنا نتحدث عن سرعة واتجاه الرياح في على سطح الأرض وصولاً حتى ارتفاع 500 قدم، وهو أعلى ارتفاع يُمكن للجراد الوصول له.

كما تساهم درجات الحرارة على توفير بيئة مناسبة لعيش الجراد وتكاثره، وتعد درجة الحرارة °26 هي الدرجة المفضلة والملائمة لتنقل وطيران الجراد، وعادة تطير الأسراب نهاراً إذا تجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ °26 مئوية، فيما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تزايد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع بويضات الجراد التي تحتاج إلى امتصاص الماء، كذلك تساعد الأمطار على نمو النباتات التي تعتبر الغذاء والمأوى للجراد، علماً أن فترة الجفاف تخفض من أعداد الجراد.

المسار المتوقع لأسراب الجراد موقع طقس العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس العرب": هذا هو المسار المتوقع لأسراب الجراد خلال الـ 24 ساعة القادمة
سبق

توقُع موقع طقس العرب، أن يتحرك الجراد خلال الساعات القليلة المقبلة نحو صحراء الربع الخالي ثم إلى اليمن، وذلك نتيجة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد مباشرة نحو هذه المناطق.

وكان أسراب الجراد قد بدأ اليوم باجتياح الدمام والخبر، حيث قام فريق التنبؤات في طقس العرب بدراسة سريعة للمعطيات الجوية التي تتحكم بشكل مباشر بحركة أسراب الجراد وتحركه من منطقة إلى أخرى.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق التنبؤات فمن المتوقع أن يتحرك الجراد سريعاً خلال الساعات القليلة القادمة نحو صحراء الربع الخالي ثم اليمن، وذلك كنتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد بشكل مباشر نحو هذه المناطق.

وعن كيفية تحكم الطقس بنمو وحركة الجراد أكد موقع "طقس العرب" أن حركة الرياح وسرعتها لها دور في تحرك أسراب الجراد بشكل دائم وتلعب سرعة الرياح دوراً هاماً في سرعة انتقاله من منطقة إلى أخرى، وبشكلٍ عام فإننا هنا نتحدث عن سرعة واتجاه الرياح في على سطح الأرض وصولاً حتى ارتفاع 500 قدم، وهو أعلى ارتفاع يُمكن للجراد الوصول له.

كما تساهم درجات الحرارة على توفير بيئة مناسبة لعيش الجراد وتكاثره، وتعد درجة الحرارة °26 هي الدرجة المفضلة والملائمة لتنقل وطيران الجراد، وعادة تطير الأسراب نهاراً إذا تجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ °26 مئوية، فيما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تزايد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع بويضات الجراد التي تحتاج إلى امتصاص الماء، كذلك تساعد الأمطار على نمو النباتات التي تعتبر الغذاء والمأوى للجراد، علماً أن فترة الجفاف تخفض من أعداد الجراد.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:24 PM

"طقس العرب": هذا هو المسار المتوقع لأسراب الجراد خلال الـ 24 ساعة القادمة

قام بدراسة سريعة للمعطيات الجوية التي تتحكم بشكل مباشر بحركة أسراب الجراد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
15,003

توقُع موقع طقس العرب، أن يتحرك الجراد خلال الساعات القليلة المقبلة نحو صحراء الربع الخالي ثم إلى اليمن، وذلك نتيجة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد مباشرة نحو هذه المناطق.

وكان أسراب الجراد قد بدأ اليوم باجتياح الدمام والخبر، حيث قام فريق التنبؤات في طقس العرب بدراسة سريعة للمعطيات الجوية التي تتحكم بشكل مباشر بحركة أسراب الجراد وتحركه من منطقة إلى أخرى.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق التنبؤات فمن المتوقع أن يتحرك الجراد سريعاً خلال الساعات القليلة القادمة نحو صحراء الربع الخالي ثم اليمن، وذلك كنتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تدفع بالجراد بشكل مباشر نحو هذه المناطق.

وعن كيفية تحكم الطقس بنمو وحركة الجراد أكد موقع "طقس العرب" أن حركة الرياح وسرعتها لها دور في تحرك أسراب الجراد بشكل دائم وتلعب سرعة الرياح دوراً هاماً في سرعة انتقاله من منطقة إلى أخرى، وبشكلٍ عام فإننا هنا نتحدث عن سرعة واتجاه الرياح في على سطح الأرض وصولاً حتى ارتفاع 500 قدم، وهو أعلى ارتفاع يُمكن للجراد الوصول له.

كما تساهم درجات الحرارة على توفير بيئة مناسبة لعيش الجراد وتكاثره، وتعد درجة الحرارة °26 هي الدرجة المفضلة والملائمة لتنقل وطيران الجراد، وعادة تطير الأسراب نهاراً إذا تجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ °26 مئوية، فيما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تزايد الجراد، حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع بويضات الجراد التي تحتاج إلى امتصاص الماء، كذلك تساعد الأمطار على نمو النباتات التي تعتبر الغذاء والمأوى للجراد، علماً أن فترة الجفاف تخفض من أعداد الجراد.

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