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"هداده" نجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع ندرة مياه الشرب

الواقع بين عقبتَين شديدتَي الانحدار التابعتين للمنطقة

ناشد أهالي مركز هدادة الواقع بين عقبتين شديدتَي الانحدار التابعتين لمنطقة نجران، جميع المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص بإنقاذهم بجلب المياه وإيصالها لمنازلهم في ظل شح المياه بالمركز، وأنها معاناتهم من هجر منازلهم والذهاب للمناطق التي تتوفر بها المياه.

وفي هذا الإطار تحدث لـ"سبق" المواطن مسفر الشرمان قائلًا: نحن أهالي هدادة نعاني من عدم توفر مياه الشرب بسبب عقبتين شديدتَي الانحدار والخطورة، وقد تم إنشاء محطة مياه بالمركز وتوفير عدادات للمنازل بملايين الريالات، وجلب المياه بواسطة الناقلات من منطقة نجران بطريقة العقود، ومع كل بداية صيف ينتهي العقد؛ مما يسبب لنا الضرر، والبحث لمصادر المياه بالمناطق المجاورة وهجر منازلنا.

وأضاف الشرمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصون كل الحرص على راحة المواطن وتسهيل له كل ما يحتاج بكل يسر وسهولة.

كما تحدث المواطن سلمان آل عوض من أهالي مركز هدادة بقوله: "هناك شبكة متكاملة تم إنشاؤها وكلفت مبالغ كبيرة، وعند انقطاع المياه منها وعدم توفر الصيانة فإنها سوف تتعرض للتلف والخراب؛ مما يجعل صيانتها تكلف الدولة مبالغ هائلة، بالإضافة إلى احتياج المواطنين بمركز هدادة من شيبان وعجزة وأرامل للمياه التي انقطعت عنهم هذه الأيام.

بدوره، وفي سياق متصل، تحدث المواطن سالم آل سالم قائلًا: "أكثر سكان هدادة شيبان عجزة يعيشون على الضمان الاجتماعي، وصهاريج المياه استنزفت جيوبهم؛ حيث يبلغ سعر الصهريج 12 طنًّا حوالي 300 ريال تقريبًا، فهل يصرفون الضمان على المياه أم ينفقونه على أطفالهم ومعيشتهم حسب ما خصصته الدولة من أجله.

وجدّد الشرمان وآل عوض وآل سالم نيابة عن أهالي مركز هدادة من شيبان وعجزة، بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة نجران ووزير البيئة وجميع المسؤولين في ذلك الاختصاص، بإنهاء معاناتهم وجلب المياه لهم وتكليف لجنة للوقوف على معاناتهم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هداده" نجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع ندرة مياه الشرب
سبق

ناشد أهالي مركز هدادة الواقع بين عقبتين شديدتَي الانحدار التابعتين لمنطقة نجران، جميع المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص بإنقاذهم بجلب المياه وإيصالها لمنازلهم في ظل شح المياه بالمركز، وأنها معاناتهم من هجر منازلهم والذهاب للمناطق التي تتوفر بها المياه.

وفي هذا الإطار تحدث لـ"سبق" المواطن مسفر الشرمان قائلًا: نحن أهالي هدادة نعاني من عدم توفر مياه الشرب بسبب عقبتين شديدتَي الانحدار والخطورة، وقد تم إنشاء محطة مياه بالمركز وتوفير عدادات للمنازل بملايين الريالات، وجلب المياه بواسطة الناقلات من منطقة نجران بطريقة العقود، ومع كل بداية صيف ينتهي العقد؛ مما يسبب لنا الضرر، والبحث لمصادر المياه بالمناطق المجاورة وهجر منازلنا.

وأضاف الشرمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصون كل الحرص على راحة المواطن وتسهيل له كل ما يحتاج بكل يسر وسهولة.

كما تحدث المواطن سلمان آل عوض من أهالي مركز هدادة بقوله: "هناك شبكة متكاملة تم إنشاؤها وكلفت مبالغ كبيرة، وعند انقطاع المياه منها وعدم توفر الصيانة فإنها سوف تتعرض للتلف والخراب؛ مما يجعل صيانتها تكلف الدولة مبالغ هائلة، بالإضافة إلى احتياج المواطنين بمركز هدادة من شيبان وعجزة وأرامل للمياه التي انقطعت عنهم هذه الأيام.

بدوره، وفي سياق متصل، تحدث المواطن سالم آل سالم قائلًا: "أكثر سكان هدادة شيبان عجزة يعيشون على الضمان الاجتماعي، وصهاريج المياه استنزفت جيوبهم؛ حيث يبلغ سعر الصهريج 12 طنًّا حوالي 300 ريال تقريبًا، فهل يصرفون الضمان على المياه أم ينفقونه على أطفالهم ومعيشتهم حسب ما خصصته الدولة من أجله.

وجدّد الشرمان وآل عوض وآل سالم نيابة عن أهالي مركز هدادة من شيبان وعجزة، بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة نجران ووزير البيئة وجميع المسؤولين في ذلك الاختصاص، بإنهاء معاناتهم وجلب المياه لهم وتكليف لجنة للوقوف على معاناتهم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:11 PM
اخر تعديل
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
04:53 PM

"هداده" نجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع ندرة مياه الشرب

الواقع بين عقبتَين شديدتَي الانحدار التابعتين للمنطقة

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بندر آل عوض - نجران
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ناشد أهالي مركز هدادة الواقع بين عقبتين شديدتَي الانحدار التابعتين لمنطقة نجران، جميع المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص بإنقاذهم بجلب المياه وإيصالها لمنازلهم في ظل شح المياه بالمركز، وأنها معاناتهم من هجر منازلهم والذهاب للمناطق التي تتوفر بها المياه.

وفي هذا الإطار تحدث لـ"سبق" المواطن مسفر الشرمان قائلًا: نحن أهالي هدادة نعاني من عدم توفر مياه الشرب بسبب عقبتين شديدتَي الانحدار والخطورة، وقد تم إنشاء محطة مياه بالمركز وتوفير عدادات للمنازل بملايين الريالات، وجلب المياه بواسطة الناقلات من منطقة نجران بطريقة العقود، ومع كل بداية صيف ينتهي العقد؛ مما يسبب لنا الضرر، والبحث لمصادر المياه بالمناطق المجاورة وهجر منازلنا.

وأضاف الشرمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصون كل الحرص على راحة المواطن وتسهيل له كل ما يحتاج بكل يسر وسهولة.

كما تحدث المواطن سلمان آل عوض من أهالي مركز هدادة بقوله: "هناك شبكة متكاملة تم إنشاؤها وكلفت مبالغ كبيرة، وعند انقطاع المياه منها وعدم توفر الصيانة فإنها سوف تتعرض للتلف والخراب؛ مما يجعل صيانتها تكلف الدولة مبالغ هائلة، بالإضافة إلى احتياج المواطنين بمركز هدادة من شيبان وعجزة وأرامل للمياه التي انقطعت عنهم هذه الأيام.

بدوره، وفي سياق متصل، تحدث المواطن سالم آل سالم قائلًا: "أكثر سكان هدادة شيبان عجزة يعيشون على الضمان الاجتماعي، وصهاريج المياه استنزفت جيوبهم؛ حيث يبلغ سعر الصهريج 12 طنًّا حوالي 300 ريال تقريبًا، فهل يصرفون الضمان على المياه أم ينفقونه على أطفالهم ومعيشتهم حسب ما خصصته الدولة من أجله.

وجدّد الشرمان وآل عوض وآل سالم نيابة عن أهالي مركز هدادة من شيبان وعجزة، بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير منطقة نجران ووزير البيئة وجميع المسؤولين في ذلك الاختصاص، بإنهاء معاناتهم وجلب المياه لهم وتكليف لجنة للوقوف على معاناتهم، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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